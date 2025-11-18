ЖКХ

Суд рассмотрит спор ООО «Перспектива» с администрацией Пскова из-за конкурса на управление домами

Арбитражный суд Псковской области принял к рассмотрению заявление ООО «Перспектива» к администрации города Пскова о признании недействительным постановления администрации о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Здания находятся по адресам: ул. Майора Достовалова, д. 2; ул. Шестака, д. 11, 21, 23. Предварительное и судебное заседания назначены на 11 декабря текущего года.

ООО «Перспектива» заключило договоры на управление указанными домами в 2021 году и фактически исполняет свои обязанности. В этом году 27 октября администрация выпустила постановление о проведении нового конкурса для этих же домов со сроком подачи заявок до 4 декабря и рассмотрением их конкурсной комиссией 10 декабря.

Общество считает, что постановление нарушает его права и законные интересы, и обратилось в суд.

Также в рамках дела № А52-4321/2025 суд рассматривает заявление ООО «Перспектива» к управлению городского хозяйства администрации города Пскова о признании недействительным протокола рассмотрения заявок на конкурс по управлению многоквартирными домами по адресам: ул. Генерала Маргелова, д. 23; ул. Майора Достовалова, д. 10; ул. Шестака, д. 15, 19, 33, в части отказа обществу в участии в конкурсе.

Судебное разбирательство назначено на 9 декабря.