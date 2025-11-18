ЖКХ

Замену трубы производят на улице Льва Толстого в Новоржеве

Замену трубы и прочистку водоотводной канавы производят на улице Льва Толстого в Новоржеве, сообщается на странице главы Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Важная информация для жителей города! На участке улицы Льва Толстого (от улицы Пушкина до улицы Рабоче-Крестьянская) проводятся работы по замене водопропускной трубы и прочистке водоотводной канавы», - сообщила Любовь Трифонова.

Движение на данном участке ограничено до полного завершения работ.

«Просим быть предельно осторожными! Приносим извинения за временные неудобства!» - добавила глава округа.