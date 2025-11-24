ЖКХ

​​Запустить котельную школы №16 в Пскове планируют до конца года

​​Запуск котельной школы №16 в Пскове планируется до конца текущего года​, сообщили «Псковские тепловые сети» в своей группе сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

Предварительные пуско-наладочные мероприятия на объекте уже завершились, и котельную протестировали после завершения последних приготовлений службами. ​Специалисты утверждают, что данный проект полностью закончат до конца года.

​Оригинальный план предусматривал ввод котельной в эксплуатацию только в отопительный сезон 2026-2027 годов. ​Однако текущие работы значительно опережают этот график, отметили в посте. ​В ближайшее время «Псковские тепловые сети» займутся настройкой управляющих программ, проверкой исправности датчиков и регулирующей арматуры.

​Одной из ключевых задач остаётся мелиорация прилегающей территории, которую необходимо завершить до весеннего паводка. ​Главная проблема котельной — это подтопление прилегающей территории. ​Для организации мелиоративных мероприятий привлекли специализированную организацию, которая выполнила все расчёты, разработала проект и приступила к его реализации.