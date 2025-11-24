ЖКХ

«Мусорный контейнер вместо унитаза»: «Горводоканал» Пскова бьёт тревогу из-за безответственного отношения горожан к канализации

Безответственное отношение жителей к канализационным сетям стало главной причиной регулярных аварий. Проблема кроется не в износе коммуникаций, а в том, как горожане используют сантехнические приборы. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» сообщил начальник Единой диспетчерской службы муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Сергей Солдатов.

Сергей Солдатов с тревогой отметил, что псковичи зачастую превращают унитазы в мусорные вёдра, хотя это категорически недопустимо.

«Это играет основную роль, потому что использование сантехнических приборов в качестве мусорного ведра, во‑первых, это недопустимо. Если так проанализировать по количеству извлекаемых из сетей канализации мусора, то тут даже я бы, наверное, словосочетание "мусорное ведро" заменил бы "мусорным контейнером", потому что иногда их объём действительно очень огромный. И даже для наших опытных специалистов непривычный, скажем так», - отметил спикер.

Даже для опытных специалистов «Горводоканала» масштабы загрязнения порой оказываются непривычными. Каждый день бригады сталкиваются с одной и той же проблемой: в сетях обнаруживают твёрдые и нерастворимые отходы, которые не имеют никакого отношения к бытовым стокам. При этом подобные находки фиксируют в разных районах города, что свидетельствует о системном характере проблемы.

Говоря о возможных путях решения проблемы, Сергей Солдатов подчеркнул, что ключевое значение имеет просвещение горожан. Он считает, что базовые правила пользования канализацией должны объяснять детям родители — включать это в обязательную школьную программу, по его мнению, необязательно.

«На самом деле включение в обязательную программу обучения, наверное, не обязательно, потому что, на мой взгляд, каждому ребенку это могут объяснить его родители. То, что касается самих родителей, возможно, через средства массовой информации можно озвучить эту ситуацию, огласить ее, и, возможно, до кого-то это все-таки проникает, и кто-то начнет понимать. 21-й век, и, к сожалению, на смену элементарным предметам гигиены приходит что-то новое, влажные салфетки и так далее», - отметил Сергей Солдатов.

В завершение своего выступления представитель «Горводоканала» обратился к жителям Пскова с призывом проявить уважение не только к себе, но и к труду аварийных бригад.

«Рекомендаций можно давать очень много, но я хотел бы пожелать, чтобы наши граждане, которые пользуются нашими услугами, относились с уважением не только к себе, а относились с уважением к работе всех аварийных бригад», - заключил спикер.