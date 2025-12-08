ЖКХ

Внутрипоселковый газопровод построили в псковской деревне Барановка

«Газпром газораспределение Псков» завершил строительство внутрипоселковой газораспределительной сети общей протяженностью 1,5 км в деревне Барановка в рамках догазификации. Для надежного газоснабжения установлен пункт редуцирования газа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Новые сети позволят газифицировать 66 домовладений в деревне Барановка. На сегодняшний день в работе газовых компаний находятся 27 заявок, по всем заявкам заключены договоры.