Внутрипоселковый газопровод построили в псковской деревне Барановка

«Газпром газораспределение Псков» завершил строительство внутрипоселковой газораспределительной сети общей протяженностью 1,5 км в деревне Барановка в рамках догазификации. Для надежного газоснабжения установлен пункт редуцирования газа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.
Новые сети позволят газифицировать 66 домовладений в деревне Барановка. На сегодняшний день в работе газовых компаний находятся 27 заявок, по всем заявкам заключены договоры.
«После оформления разрешительной документации газопровод будет введен в эксплуатацию, и мы сразу приступим к подключению домовладений. Участники президентской программы догазификации могут заключить с нами комплексные договоры, в рамках которых мы также строим сети в границах земельных участков. Льготные категории граждан могут воспользоваться региональными мерами социальной поддержки», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.