ЖКХ

«Псковским тепловым сетям» пришлось применять экстренные меры по устранению аварий

Специалисты муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» столкнулись с рядом инцидентов, которые потребовали оперативного вмешательства​, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

Для сотрудников предприятия эти происшествия стали настоящей проверкой их готовности и стойкости, отметили в ПТС.

Одним из первых случаев стала утечка в техническом подполье жилого дома на улице Ленина, 7. Здесь обнаружили небольшую утечку, но её удалось устранить. Сотрудники проварили соединение труб, тем самым восстановив работоспособность системы без длительных задержек.

Кратковременное отключение электроэнергии также внесло свою лепту в возникшие сложности, затронув две котельные предприятия: котельную СВПУ и котельную на Волкова. Отключение вызвало сбои в циркуляции теплоносителя, что потребовало дополнительных усилий для поддержания стабильной подачи тепла.

Также произошла утечка на Октябрьском проспекте, 27. Дежурному персоналу пришлось вручную вскрывать брусчаточное покрытие для устранения проблемы с трубой диаметром 57 мм.

Ещё более серьезный инцидент произошел на улице Инженерной, 16: на большой трубе диаметром 159 мм обнаружили дефект, требующий полной замены метрового участка. После ремонта зафиксировали новую утечку, для устранения которой на время был использован специальный хомут.

В районе Любятово сотрудники «Псковских тепловых сетей» отреагировали на утечку на воздушной трассе горячего водоснабжения. Благодаря их слаженным действиям, как отмечают на предприятии, горячее водоснабжение удалось восстановить в рекордно короткие сроки.

Возникли и проблемы и с отоплением в магазине «Пятёрочка» на улице Текстильная, 16А. Внутренняя система вышла из строя.