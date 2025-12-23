ЖКХ

Константин Болотин о работе «Горводоканала» в непростых условиях

В условиях непростой экономической ситуации и экстремальных погодных явлений псковский «Горводоканал» сталкивается с целым комплексом вызовов: кассовыми разрывами из‑за отставания тарифов, рекордным ухудшением качества воды в реке и растущими затратами на реагенты. О том, как предприятие удерживает баланс, не снижая качество услуг, в эфире радио ПЛН FM (102.6) рассказал директор МУП «Горводоканал» города Пскова Константин Болотин.

- Константин Васильевич, 2025 год по экономике был достаточно непростым. Это ощутили предприятия и организации разных форм собственности. Каким образом большая экономика отразилась на работе вашего предприятия в текущем году? Как преодолевали риски?

- Мы не отделяем предыдущий год от текущего. В каждом году у нас есть свои вызовы и трудности, но мы стараемся выстраивать работу в плановом режиме. Если говорить про финансы, то, конечно, обратившись к нашему бюджету, основные статьи затрат — это фонд оплаты труда, налоги, затраты по электроэнергии, химреагенты и ГСМ (горюче-смазочные материалы - ред.) — львиная доля наших затрат по себестоимости. Она не меняется из года в год, только увеличивается по объективным показателям. И наша основная задача, если говорить про экономику, организовать своевременную выплату зарплат сотрудникам, налогов и держать баланс по кредиторке и дебиторке. Конечно, в этом году для нас есть сложность в том, чтобы выдерживать этот баланс. У нас кредиторка есть по электроэнергии, и задолженность по всем химреагентам. Объективные показатели, конечно же, присутствуют, и мы выстраиваем все взаимоотношения напрямую и с поставщиками этих услуг. Вырабатываются и соглашения, и графики платежей.

Основная причина — кассовый разрыв. Чего греха таить, сегодня мы работаем по тарифу, принятому в прошлом году. То есть фактически цены прошлого года применяются к сегодняшней ситуации, когда они на самом деле уже другие. И появляется кассовый разрыв, который мы должны своевременно чем-то восполнять. Мы путем выстраивания партнерских отношений с нашими коллегами находим те или иные решения, и к концу года у нас более-менее получается баланс взаимоотношений выравнивать. В этом году тоже мы нашли возможность с помощью привлечения кредита погасить свои основные задолженности, и к концу года выходим с более-менее хорошими показателями.

Конечно, это необходимо, потому что рычаги у всех достаточно прозрачные — суд, взыскания задолженности через наложение исполнительных листов на расчетные счета, что фактически может привести к определенной проблеме для работы ресурсоснабжающей организации. Мы стараемся не доводить до судов. Для нас очень важно, чтобы предприятие работало стабильно.

- Небывалые осадки этого лета, ЧС по переувлажнению почвы для сельского хозяйства региона. А для водоканала – риски в работе ливневой канализации и дополнительные расходы по реагентам для воды из открытого водозабора. Эта ситуация привела к финансовым перерасходам. Расскажите об этом.

- Да, действительно, мы общались со своими старожилами-сотрудниками, и никто не может припомнить ситуации в работе нашего предприятия, чтобы затяжные дожди привели к таким показателям по цветности и мутности в реке, зашкаливало за 200 градусов при нормативе 10–12 градусов. И мы общались со своими коллегами-водоканалами из Великих Лук, Великого Новгорода, по Северо-Западу с теми предприятиями, которые работают с открытыми источниками водоснабжения, все испытали очень большие проблемы с очисткой воды. Нам в этом году пришлось заказывать химреагентов в полтора раза больше, чем мы заказываем обычно.

Действительно, в предыдущие годы бывали месяца, когда мы даже не использовали химреагенты, вода достаточно была хорошей по цветности и мутности, практически соответствовала нормативным показателям СанПиН. В этом году мы заказали химреагентов на 52% больше, что в натуральных показателях. Практически на 50 миллионов рублей реагентов мы перерасходовали. Естественно, это один из показателей кассового разрыва, поэтому у нас и возникли задолженности по химреагентам непосредственно перед нашими поставщиками. С точки зрения экономики, нам эти деньги за три последующих года по тарифам разложит министерство. Но в моменте, естественно, мы испытали достаточно серьезную финансовую нагрузку. И чтобы не подводить наших поставщиков, мы с ними тоже заключили соглашение. Сейчас уже приходим к более-менее приличному графику погашения задолженности.

У нас, конечно же, был выбор опускать качество поставляемой воды за счет экономии химреагентов, но мы не пошли по этому пути. Мне кажется, это тупиковый вариант, в наше время ухудшать качество жизни для наших жителей, для нас самих — это неправильно. Самое важное, чтобы в будущем эти расходы были учтены и компенсированы для предприятия. Но эту работу, конечно, мы тоже будем проводить, работая вместе с министерством по тарифам. Но ситуацию удержали. Сегодня мы воду поставляем где-то в нормативных показателях. Это самое важное для нас.

- Тарифы возросли. Нам - потребителям - это не нравится. Но, надо полагать, тариф ниже экономически обоснованного? Если бы вводился экономически обоснованный тариф для всех потребителей, то насколько он был бы выше нынешних цифр в квитанциях псковичей?

- У нас сейчас для населения тариф на водоснабжение и водоотведение установлен в размере 70 рублей. Для прочих потребителей тариф составляет 97 рублей. Разница между льготным и экономически обоснованным тарифами составляет около 37%. По росту тарифа среди 17 городов Северо-Запада мы занимаем 16-е место. Например, в Архангельске могут учитываться северные надбавки, но в Петрозаводске, который похож на Псков, стоимость водоснабжения и водоотведения для населения превышает 100 рублей.

Рост тарифов для населения всегда является тяжелой историей. Каждый год это происходит, и мы все взаимосвязаны с нашей экономикой. Рост происходит не только из-за желания, но и из-за роста цен на электроэнергию и фонда оплаты труда. Мы привязаны тарифной сеткой к МРОТ, и от этого нам не уйти. Инвестиции и реконструкции также влияют на рост ставки платы для населения. В следующем году будет увеличение НДС на 2%, как это уже было в 2019 году, когда ставка увеличилась с 18 до 20%. По предварительным параметрам, это приведет к росту платы примерно на 10%.

Но в этом году у нас будет рост тарифа не в июле, а в октябре. Перенесли. Естественно, это постановлением правительства утверждено. И сейчас тоже мы наблюдаем, как будет рассчитываться тариф в связи с изменением МРОТ. Как вы слышали, МРОТ тоже увеличили. Будем смотреть, к чему это приведет. Не могу не акцентировать внимание на том, что, возможно, будет изменение стоимости платы в связи с предполагаемым вводом станции смягчения воды. Говорить о цифрах сейчас сложно, потому что еще станция не введена в эксплуатацию.

- Каков уровень платежной дисциплины у псковичей на сегодняшний день? Как вы этого достигли?

- Та работа, которая выстроена на любом предприятии и связана со сбором денег от населения, фактически дает возможность развиваться этому предприятию. Если нет средств, то невозможно своевременно платить заработную плату, и предприятие теряет свою нормальную работоспособность. Мы осознаем это и относимся к взысканию задолженности от контрагентов и абонентов с большой ответственностью.

Естественно, у нас есть проблемы. Если мы говорим про юрлица, то это те, которые банкротятся, либо длительная история, идущая много лет. Это бывшие муниципальные предприятия, бывшие военные организации, связанные с поставкой ресурсов для своих жилых секторов. Это всё до сих пор тянется. Мы вылезаем из этого, приходится списывать долги, и их никак не взыскать.

Но фактически, если мы говорим про сегодняшний день, то наши граждане становятся более ответственными и активными в части платежей. Бюджетные организации также выстраивают свои графики оплаты, пусть и с задержкой, но в рамках календарного финансового года они фактически погашают свои долги. Это позволяет предприятиям более правильно подходить к своему финансовому плану. Хотя проблемы существуют, мы не скрываем этого, но продолжаем работать планомерно по привлечению судебных приставов, досудебных претензий, выходов в суд.

То есть все инструменты, которыми позволяет пользоваться наше законодательство, мы используем. Также заключали договор с организацией «Росдолг», которая сегодня по всей России работает. Мы передали ей так называемый «тяжелый портфель», то есть долги, которые нам самим было бы сложно взыскать. Эта организация профессионально работает с должниками, используя методы переговоров, обсуждения, убеждения по телефону, звонков и смс-сопровождения. Они не ходят по домам и не звонят в дверь. «Росдолг» находится в другом городе, у них есть филиалы по всей стране и свой колл-центр. Мы видим с этого пользу. Уже за три месяца работы нам вернули более трех миллионов рублей по этому договору. Также наши сотрудники проходят по жильцам, доносят информацию до должников, объясняют и показывают необходимость оплаты. Если мы подводим итоги за 11 месяцев текущего года, средняя собираемость 95-98%.

