Локальные отключения электричества зафиксированы в Псковском районе

Локальные отключения электричества произошли в Псковском районе сегодня, 28 декабря, из-за неблагоприятных погодных явлений. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова/ страница ВКонтакте

«Бригады энергетиков восстанавливают работу электросетей, ситуацию держу на контроле. Убедительно прошу, заметив оборванные провода, не приближаться к ним ближе, чем на 10 метров, не пытаться восстановить электроснабжение собственными силами. Такие действия чрезвычайно опасны», - написала Наталья Федорова.

Напомним, что энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности. Для оперативного восстановления электроснабжения готовы к работе 89 аварийных бригад и 89 единиц техники.