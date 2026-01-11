Более 4,7 тысяч деревья убрали с ЛЭП в Новгородской и Псковской областях после непогоды

После сильных снегопадов и порывистого ветра энергетики ликвидировали последствия стихийного воздействия на электросети: в Новгородской и Псковской областях с линий электропередачи (ЛЭП) убрали 4730 деревьев, сообщили в Telegram-канале сообщили в Telegram-канале организации.

Видео: «Россети Северо-Запад» / Telegram-канал

Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий непогоды. Новгородский и Псковский филиалы компании работают в особом режиме. Мобилизованы все силы и средства.

Энергетики включили 9760 километров ЛЭП и 6092 трансформаторные подстанции в Псковской области.