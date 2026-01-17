 
ЖКХ

Старшеклассники в Порховском округе смогут вернуться в классы в ближайшее время

0

Работы по устранению низкой температуры в помещения детского сада «Росинка» ведутся в Порховском муниципальном округе, сообщил глава округа Юрий Семенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Юрий Семенов / «ВКонтакте»

«Докладываю о проводимых работах, по нормализации температурного режима в д/с " Росинка", где временно обучаются учащиеся старших классов Полонской школы. Накануне, в теплоузле, произвели монтаж дополнительного насоса, что позволило поднять температуру практически во всех помещения (она колеблется от 19°С до 21°С). Однако в, двух классах она оставалась ниже нормативной ( 15°С)», - сообщил Юрий Семенов.

По его словам, сегодня, продолжились работы в помещениях: изменили схему подачи теплоносителя, произвели частичную замену радиаторов.

«Данные мероприятия, на наш взгляд, должны принести положительный результат. Завтра, после замера температуры во всех помещениях, будет принято решение по вопросу возобновления работы детского сада и учебного процесса. Приношу свои извинения за доставленные неудобства», - добавил Юрий Семенов.

Напомним, с 14 января старшеклассники Полонской школы временно переведены на дистанционное обучение из-за аварийной ситуации с отоплением.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026