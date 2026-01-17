Старшеклассники в Порховском округе смогут вернуться в классы в ближайшее время

Работы по устранению низкой температуры в помещения детского сада «Росинка» ведутся в Порховском муниципальном округе, сообщил глава округа Юрий Семенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Юрий Семенов / «ВКонтакте»

«Докладываю о проводимых работах, по нормализации температурного режима в д/с " Росинка", где временно обучаются учащиеся старших классов Полонской школы. Накануне, в теплоузле, произвели монтаж дополнительного насоса, что позволило поднять температуру практически во всех помещения (она колеблется от 19°С до 21°С). Однако в, двух классах она оставалась ниже нормативной ( 15°С)», - сообщил Юрий Семенов.

По его словам, сегодня, продолжились работы в помещениях: изменили схему подачи теплоносителя, произвели частичную замену радиаторов.

«Данные мероприятия, на наш взгляд, должны принести положительный результат. Завтра, после замера температуры во всех помещениях, будет принято решение по вопросу возобновления работы детского сада и учебного процесса. Приношу свои извинения за доставленные неудобства», - добавил Юрий Семенов.

Напомним, с 14 января старшеклассники Полонской школы временно переведены на дистанционное обучение из-за аварийной ситуации с отоплением.