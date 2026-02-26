Алексей Севастьянов: ЖКХ – общая ответственность всех уровней власти

К конструктивному взаимодействию исполнительной и законодательной власти призвал депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов («Единая Россия») по итогам «парламентского часа», посвященного теме теплоснабжения, на 52-й сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы все понимаем, и не надо обманывать друг друга, все проблемы ЖКХ на поверхности. Пути решения (лежат) глубоко. Понятно, есть специфика, но проблему мы не решили ни за год, ни за два. Из вашего доклада видно то количество километров, которые являются ветхими. Мы призываем к совместной работе. <...> Давайте вместе работать. Мы предлагаем свою помощь не для того, чтобы потанцевать на ваших неудачах», - сказал Алексей Севастьянов.

Он подчеркнул, что такие проблемные сферы, как ЖКХ – это общая ответственность всех уровней власти.