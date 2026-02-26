 
ЖКХ

Алексей Севастьянов: ЖКХ – общая ответственность всех уровней власти

К конструктивному взаимодействию исполнительной и законодательной власти призвал депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов («Единая Россия») по итогам «парламентского часа», посвященного теме теплоснабжения, на 52-й сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы все понимаем, и не надо обманывать друг друга, все проблемы ЖКХ на поверхности. Пути решения (лежат) глубоко. Понятно, есть специфика, но проблему мы не решили ни за год, ни за два. Из вашего доклада видно то количество километров, которые являются ветхими. Мы призываем к совместной работе. <...> Давайте вместе работать. Мы предлагаем свою помощь не для того, чтобы потанцевать на ваших неудачах», - сказал Алексей Севастьянов.

Он подчеркнул, что такие проблемные сферы, как ЖКХ – это общая ответственность всех уровней власти.

«Это наша общая ответственность. Работа впереди большая, но надо начинать с маленьких шагов и правильных. Главы районов долги гасят, открывается следующая организация (после банкротства - ред.) и оказывается, что это очередная однодневка. Я за то, чтобы вы приглашали нас. Мы ходим к населению и скажем, что это будем делать тогда-то и тогда-то. Либо дайте нам увидеть проблему шире», - заключил Алексей Севастьянов.
Сюжет

Проблемы с отоплением в морозный январь 2026 года

Пресс-портреты

Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

