Льготные тарифы на электроэнергию для села в Псковской области поэтапно отменят

Льготные тарифы на электроэнергию для сельской местности и для владельцев электроплит планируют поэтапно отменять, сообщила министр тарифов и энергетики Псковской области Елена Пилипенко в рамках парламентского часа на 51-й сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Новая методика расчета разрабатывается Федеральной антимонопольной службой. Изменятся размеры диапазонов. Границы потребления будут снижены. Объемы сверх уровня будут оплачиваться по увеличенному тарифу», - сообщила Елена Пилипенко.

Она отметила, что для граждан, которые пользуются электроплитами или отапливают дома электрокотлами, это будет означать повышение платежей.

«Будет постепенно происходить отмена понижающих коэффициентов для сельской местности и для домов с электроплитами. Для жителей это приведет к заметному росту платежей», - уточнила Елена Пилипенко. 

