Границы зон ответственности «управляек» и тепловых сетей разъяснили псковичам

Муниципальное предприятие города Пскова «Псковские тепловые сети» опубликовало разъяснения для жителей о границах ответственности предприятия и управляющих компаний в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». В посте говорится, что многие граждане до сих пор не понимают эти различия, что приводит к недоразумениям и конфликтам.

Фото здесь и далее: группа «МП города Пскова "Псковские тепловые сети"» сети «ВКонтакте»

Собственникам жилья советуют разобраться в системах горячего водоснабжения и отопления в своих домах.

«Начнем с системы горячего водоснабжения. Попробуйте разобраться в том, что есть в вашем доме. Это не займет много сил и времени. Достаточно один раз узнать, есть ли в вашем доме пластинчатый водонагреватель, который греет холодную воду, тем самым превращая ее в горячую. И это сразу закроет вопрос с тем, кто отвечает за качество горячей воды. Если же водонагревателя у вас нет, тогда милости просим к нам. Ответим на все вопросы и поможем решить возникающие проблемы», - заверили в ПТС.

Система отопления - эта отдельная категория боли для многих псковичей, заметили на предприятии: «Здесь всегда возникает масса вопросов. Начиная от: одна батарея горячая, другая холодная. И заканчивая вопросами о том, зачем вы так сильно топите! Окна постоянно приходится открывать! Чем острее вопрос, тем больше желания в нем разобраться! И самое интересное - во всех перечисленных выше проблемах легко может помочь ваша управляющая организация».

На предприятии также отмечают, что различия в температуре отопления между квартирами возникают из-за особенностей внутридомовых систем распределения тепла. «Псковские тепловые сети» уверяют, что качество теплоносителя остается на одинаковом уровне для всех домохозяйств.

«Одним жарко, другим холодно, а третьим комфортно. Такие вопросы одновременно могут приходить от жителей соседних многоквартирных жилых домов. Как так получается? Неужели у нашего предприятия есть любимчики? Вообще нет. Ответ, скорее кроется в корректной работе внутридомовых систем распределения тепловой энергии. Ведь теплоноситель с котельной у всех одинакового качества. И температуру! Но до каждого потребителя он почему-то приходит разным. И это еще одна из загадок, в которых легко можно разобраться. Если у вас есть такое желание», - подчеркнули в ПТС.

В заключение предприятие предлагает жителям проанализировать свои платежи за отопление за год и сравнить расходы на услуги «Псковских тепловых сетей» и управления своим домом. «Попробуйте проанализировать плату нашему предприятию и своей управляющей организации. Только сделайте это за целый календарный год. И вы будете удивлены. Суммы будут очень схожими. Только в нашей квитанции 65% составляют платежи за энергетические ресурсы, которые приобретаются предприятием для производства тепловой энергии», - обращается к абонентам ПТС в своем посте.

На предприятии подчеркнули, что не все управляющие организации действуют недобросовестно: «Далеко не все управляющие организации пытаются «объегорить» своих нанимателей. Есть и вполне себе честные и правильные ребята, которые четко и качественно выполняют свою работу».