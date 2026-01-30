 
ЖКХ

План по капремонту в Псковской области за 2025 год выполнен на 97%

Согласно краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, на 2025 год был запланирован капитальный ремонт 181 конструктивного элемента в 130 многоквартирных домах, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде капитального ремонта Псковской области.

Также был выполнен капитальный ремонт 176 элементов в 126 домах, что в процентном отношении составляет 97,24 %. В рамках реализации мероприятий краткосрочного плана на 2025 год всего отремонтировано: 83 крыши, 29 фасадов, 14 систем холодного водоснабжения, 12 систем электроснабжения, 16 систем водоотведения, 8 систем горячего водоснабжения, 5 систем теплоснабжения, 1 фундамент, 2 подвальных помещения. Выполнены работы по замене 10 лифтов в 6 многоквартирных домах.

Работы осуществлялись на средства, уплаченные собственниками квартир и нежилых помещений в качестве ежемесячных взносов на капитальный ремонт. В 2025 году собираемость составила 99,90 %. За январь-декабрь 2025 года заключено 419 соглашений о рассрочке оплаты задолженности по взносам на капитальный ремонт на 15,38 миллион рублей., из них оплачено 4,4 миллион рублей.

В целях минимизации задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт Региональным оператором в 2025 году было подано в суд более 4072 исков, в судебном порядке взыскана задолженность в размере 57,6 миллион рублей.

Напомним, что в соответствии с краткосрочным планом на 2026 год запланирован капитальный ремонт 212 конструктивных элементов в 143 многоквартирных домах ,в том числе, планируется заменить 7 лифтов в 3 многоквартирных домах.

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядных организации для выполнения работ по капитальному ремонту

Ознакомиться с адресной программой капитального ремонта на 2026 год жители могут на официальном сайте Регионального оператора в разделе «Региональная программа капитального ремонта».

