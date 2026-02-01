Несколько квартир остались без газа в посёлке Смуравьево Гдовского района

Несколько квартир остались без газа в посёлке Смуравьево-2 сегодня, 1 февраля. Об этом сообщила глава Гдовского муниципального округа Вера Алексеева в своём Telegram-канале.

«Сильные морозы не дают нам расслабиться, находимся в режиме повышенной готовности, чтобы оперативно решать все возникающие проблемы. Сегодня в поселке Смуравьево-2 некоторое количество квартир в 15 доме осталось без газа. Спасибо жителям поселка за быстрое информирование о ситуации», - отметила Вера Алексеева.

В настоящее время в дом направлены специалисты для выяснения причины отсутствия газа.