Антисанитарию выявили в подвалах домов на Рижском проспекте и Ольгинской набережной в Пскове

Специалисты «Псковских тепловых сетей» провели обследование подвалов многоквартирных домов и выявили серьёзные нарушения санитарных норм и правил пожарной безопасности, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

Специалисты посещают подвалы из-за необходимости выявлять утечки и мониторить состояние трасс.

По словам представителей ПТС, в подвале дома №41 по Рижскому проспекту обнаружили антисанитарию. «Этот подвал доставил уже кучу проблем нашим обходчикам. Честно сказать, здесь легко можно снимать ужастики», - отметили на предприятии.

«Нам, конечно, немножко повезло, так как буквально за день до нашего визита УК умудрилась откачать канализационные стоки. Дошло уже до того, что представители этой организации перестали всячески "париться". Они просто бросили на пол пару фекальных насосов, которые перекачивают стоки с пола в трубу. Задумка очень интересная, вот только от засохшего фекального слоя в двадцать сантиметров это помогает мало», - поделились в ПТС.

В подвале также имеются канализационные колодцы, которые никак не обозначены. В один из таких колодцев упал сотрудник «Псковских тепловых сетей» во время обхода. Специалисты также обнаружили утечку, которую игнорировала управляющая компания.

В подвале дома №9 по Ольгинской набережной также выявили нарушения. Здесь чувствуется запах разложений, а также заметны следы пожара. При этом значительная часть подвальных помещений заполнена горючими материалами.

«Традиционно хочется особо отметить, что данный материал подготовлен не из нашей природной вредности. В этих подвалах неоднократно были вынуждены работать наши коллеги, чей труд мы ценим и уважаем. И мы искренне надеемся на то, что данный материал не останется без внимания надзорных органов, которые точно знают, что нужно делать в отношении подобных нарушений. К огромному сожалению, список с похожими подвалами у нас еще очень большой», - заключили на предприятии.