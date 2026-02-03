Антисанитарию выявили в подвалах домов на Рижском проспекте и Ольгинской набережной в Пскове

Специалисты «Псковских тепловых сетей» провели обследование подвалов многоквартирных домов и выявили серьёзные нарушения санитарных норм и правил пожарной безопасности, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.
По словам представителей ПТС, в подвале дома №41 по Рижскому проспекту обнаружили антисанитарию. «Этот подвал доставил уже кучу проблем нашим обходчикам. Честно сказать, здесь легко можно снимать ужастики», - отметили на предприятии.
В подвале также имеются канализационные колодцы, которые никак не обозначены. В один из таких колодцев упал сотрудник «Псковских тепловых сетей» во время обхода. Специалисты также обнаружили утечку, которую игнорировала управляющая компания.
В подвале дома №9 по Ольгинской набережной также выявили нарушения. Здесь чувствуется запах разложений, а также заметны следы пожара. При этом значительная часть подвальных помещений заполнена горючими материалами.
«Традиционно хочется особо отметить, что данный материал подготовлен не из нашей природной вредности. В этих подвалах неоднократно были вынуждены работать наши коллеги, чей труд мы ценим и уважаем. И мы искренне надеемся на то, что данный материал не останется без внимания надзорных органов, которые точно знают, что нужно делать в отношении подобных нарушений. К огромному сожалению, список с похожими подвалами у нас еще очень большой», - заключили на предприятии.