Метрологи за год зафиксировали в Псковской области около 60 нарушений на узлах учета газа

За 2025 год метрологи ООО «Газпром межрегионгаз Псков» провели 1853 проверки объектов газораспределения и газопотребления, а также узлов измерения расхода газа у промышленных и коммунально-бытовых потребителей в Псковской области. Выявлено 58 нарушений, среди которых отсутствие корректного приборного учета газа из-за истечения срока поверки средств измерений или выхода их из строя, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

В результате доначислено потребление свыше 480 тысяч кубических метров природного газа.