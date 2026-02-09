«Горводоканал» ликвидировал аварию в Заплюсье и восстановил водоснабжение

Специалисты муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» предотвратили аварийную ситуацию в поселке Заплюсье Плюсского округа, возникшую из-за перелома чугунной трубы, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото здесь и далее: МП города Пскова «Горводоканал»

Руководитель Единой диспетчерской службы «Горводоканала» Сергей Солдатов сообщил, что аварийная ремонтная бригада выехала в поселок по обращению главы Плюсского округа Натальи Ивановой. Специалисты столкнулись с трудностями, поскольку не было возможности провести локальное отключение аварийного участка. В итоге для выполнения ремонтных работ необходимо было отключить от водоснабжения весь поселок.

Ситуация осложнялась тем, что к аварийному источнику подключена поселковая котельная, что создавало угрозу падения давления в сети и нехватки воды для котельной. Это могло привести к разморозке многоквартирных домов.

Бригада «Горводоканала» начала ремонтные работы в пятницу около 16:00.

Специалисты провели раскопку до аварийного источника и проанализировали повреждения и способы их устранения. Они установили муфту на переломленный участок трубы и полностью восстановили водоснабжение поселка к 00:00.