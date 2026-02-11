 
ЖКХ

Газовики напоминают псковичам о важности воздухообмена в домах в период морозов

0

В Псковской области установились и сохраняются устойчивые низкие температуры. В условиях морозов жители чаще закрывают окна и форточки, стремясь сохранить тепло в помещениях. При этом специалисты «Газпром газораспределение Псков» напоминают: полноценный воздухообмен является обязательным условием безопасной эксплуатации газового оборудования, особенно в отопительный период.

При работе газовых приборов образуются углекислый газ и водяной пар. Кроме того, может выделяться угарный газ – бесцветный, не имеющий запаха и вкуса, но очень опасный для жизни и здоровья человека.

Дымовые и вентиляционные каналы предназначены для своевременного удаления продуктов сгорания и предотвращения их накопления в жилых помещениях. Любые нарушения в их работе создают прямую угрозу безопасности. Эффективный воздухообмен обеспечивается не только вытяжкой, но и постоянным притоком свежего воздуха. Он поступает через приоткрытые окна и форточки, приточные клапаны, а также через зазоры под дверями.

При отсутствии притока воздуха возможно возникновение обратной тяги – процесса, при котором продукты сгорания по дымоходу возвращаются обратно в помещение. Это особенно опасно при эксплуатации газовых котлов, водонагревательных колонок и печей.

Поэтому во время работы газовых приборов необходимо обеспечивать постоянный приток свежего воздуха, даже в морозный период.

Особое внимание следует уделять состоянию оголовка дымового канала. В зимний период оголовок может обмерзать, что также ухудшает тягу. Специалисты рекомендуют регулярно осматривать его после морозов и снегопадов, очищать от льда и снега, а также следить за отсутствием сосулек и снежных навесов вокруг дымохода. Проверить тягу в вентиляционном и дымовом каналах можно с помощью тонкого листа бумаги, приложив его к вентиляционной решетке или смотровому окну выключенного газового прибора. Если лист притягивается – тяга есть, если не притягивается или отталкивается – тяги нет.

При отсутствии тяги эксплуатацию газовых приборов необходимо немедленно прекратить и обратиться в аварийную службу по телефону: 104.

Газовики также напоминают, что вентиляционные и дымовые каналы подлежат регулярной и обязательной проверке и очистке с привлечением специализированной организации не реже трех раз в год. В многоквартирных домах ответственность за проведение таких работ несут управляющие компании, в частных домовладениях – собственники.

Соблюдение правил воздухообмена – важная составляющая безопасности в доме, особенно в зимний период, заключили специалисты. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026