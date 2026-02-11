Газовики напоминают псковичам о важности воздухообмена в домах в период морозов

В Псковской области установились и сохраняются устойчивые низкие температуры. В условиях морозов жители чаще закрывают окна и форточки, стремясь сохранить тепло в помещениях. При этом специалисты «Газпром газораспределение Псков» напоминают: полноценный воздухообмен является обязательным условием безопасной эксплуатации газового оборудования, особенно в отопительный период.

При работе газовых приборов образуются углекислый газ и водяной пар. Кроме того, может выделяться угарный газ – бесцветный, не имеющий запаха и вкуса, но очень опасный для жизни и здоровья человека.

Дымовые и вентиляционные каналы предназначены для своевременного удаления продуктов сгорания и предотвращения их накопления в жилых помещениях. Любые нарушения в их работе создают прямую угрозу безопасности. Эффективный воздухообмен обеспечивается не только вытяжкой, но и постоянным притоком свежего воздуха. Он поступает через приоткрытые окна и форточки, приточные клапаны, а также через зазоры под дверями.

При отсутствии притока воздуха возможно возникновение обратной тяги – процесса, при котором продукты сгорания по дымоходу возвращаются обратно в помещение. Это особенно опасно при эксплуатации газовых котлов, водонагревательных колонок и печей.

Поэтому во время работы газовых приборов необходимо обеспечивать постоянный приток свежего воздуха, даже в морозный период.

Особое внимание следует уделять состоянию оголовка дымового канала. В зимний период оголовок может обмерзать, что также ухудшает тягу. Специалисты рекомендуют регулярно осматривать его после морозов и снегопадов, очищать от льда и снега, а также следить за отсутствием сосулек и снежных навесов вокруг дымохода. Проверить тягу в вентиляционном и дымовом каналах можно с помощью тонкого листа бумаги, приложив его к вентиляционной решетке или смотровому окну выключенного газового прибора. Если лист притягивается – тяга есть, если не притягивается или отталкивается – тяги нет.

При отсутствии тяги эксплуатацию газовых приборов необходимо немедленно прекратить и обратиться в аварийную службу по телефону: 104.

Газовики также напоминают, что вентиляционные и дымовые каналы подлежат регулярной и обязательной проверке и очистке с привлечением специализированной организации не реже трех раз в год. В многоквартирных домах ответственность за проведение таких работ несут управляющие компании, в частных домовладениях – собственники.

Соблюдение правил воздухообмена – важная составляющая безопасности в доме, особенно в зимний период, заключили специалисты.