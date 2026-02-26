 
ЖКХ

Антон Минаков: В этом году, я считаю, был коллапс по отоплению

В этом году в Псковской области был коллапс при обеспечении населения услугой теплоснабжения, заявил депутат Псковского областного Собрания от ЛДПР Антон Минаков в рамках «парламентского часа», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Нам с вами сейчас предстоит заслушать на "парламентском часе" доклад, который мы рассматриваем по инициативе фракции ЛДПР, по обеспечению надежного теплоснабжения, но я хотел бы в первую очередь сказать слова благодарности Собранию: Александру Алексеевичу (Котову, - прим. ред.), Игорю Ивановичу (Дитриху, - прим. ред.), что уступили место в очереди по "парламентским часам", предоставили это право проведения нам. Я хотел бы обратиться к спикеру, к докладчику, который сейчас будет выступать, и заранее предусмотреть в своем выступлении ответы на два наиболее важных вопроса, на мой взгляд. Первый вопрос: почему нам перед началом отопительного сезона каждый раз говорят, что мы готовы, что все будет хорошо. Но в этом году мы столкнулись, скажем так, с коллапсом в системе отопления, и каждую зиму уже фактически у нас складывается нехорошая традиция. В прошлом году был "мусорный коллапс", но мы с ним справились. В этом году, я считаю, что был коллапс по отоплению. И второй вопрос, я хотел бы, чтобы спикер, выступающий, затронул в своем выступлении и рассказал, что будет сделано для того, чтобы наши граждане в следующем году не столкнулись с такой же ситуацией», - сказал Антон Минаков.

Напомним, сегодняшняя сессия Псковского областного Собрания депутатов стартовала с «парламентского часа» по вопросу отопления.

По мнению докладчика, врио министра строительства и ЖКХ Ксении Григорьевой, коллапса в сфере теплоснабжения в регионе этой зимой не произошло. 

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Минаков Антон Александрович

Минаков Антон Александрович

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Григорьева Ксения Эдуардовна

Григорьева Ксения Эдуардовна

Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.

