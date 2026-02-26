Антон Минаков: В этом году, я считаю, был коллапс по отоплению

В этом году в Псковской области был коллапс при обеспечении населения услугой теплоснабжения, заявил депутат Псковского областного Собрания от ЛДПР Антон Минаков в рамках «парламентского часа», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Нам с вами сейчас предстоит заслушать на "парламентском часе" доклад, который мы рассматриваем по инициативе фракции ЛДПР, по обеспечению надежного теплоснабжения, но я хотел бы в первую очередь сказать слова благодарности Собранию: Александру Алексеевичу (Котову, - прим. ред.), Игорю Ивановичу (Дитриху, - прим. ред.), что уступили место в очереди по "парламентским часам", предоставили это право проведения нам. Я хотел бы обратиться к спикеру, к докладчику, который сейчас будет выступать, и заранее предусмотреть в своем выступлении ответы на два наиболее важных вопроса, на мой взгляд. Первый вопрос: почему нам перед началом отопительного сезона каждый раз говорят, что мы готовы, что все будет хорошо. Но в этом году мы столкнулись, скажем так, с коллапсом в системе отопления, и каждую зиму уже фактически у нас складывается нехорошая традиция. В прошлом году был "мусорный коллапс", но мы с ним справились. В этом году, я считаю, что был коллапс по отоплению. И второй вопрос, я хотел бы, чтобы спикер, выступающий, затронул в своем выступлении и рассказал, что будет сделано для того, чтобы наши граждане в следующем году не столкнулись с такой же ситуацией», - сказал Антон Минаков.

Напомним, сегодняшняя сессия Псковского областного Собрания депутатов стартовала с «парламентского часа» по вопросу отопления.

По мнению докладчика, врио министра строительства и ЖКХ Ксении Григорьевой, коллапса в сфере теплоснабжения в регионе этой зимой не произошло.