Сергей Вострецов: Соцподдержка должна работать на человека, а не заставлять его бегать по инстанциям с пачками справок

Социальная поддержка должна работать на человека, а не заставлять его собирать справки: переход на автоматическое назначение субсидий за ЖКУ снимет бюрократические барьеры и обеспечит реальную, адресную помощь миллионам семей. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов, комментируя инициативу о внедрении проактивной, беззаявительной модели выплат.

В России обсуждают переход к автоматическому (проактивному, беззаявительному) назначению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Миллионы граждан имеют законное право на компенсацию части расходов, однако многие отказываются от помощи из-за бюрократии: необходимости собирать паспорта членов семьи, свидетельства о рождении детей, документы на жильё, квитанции, справки о доходах и другие бумаги. Система межведомственного взаимодействия пока не всегда работает безупречно, особенно когда речь идёт о самозанятых, алиментах или стипендиях.

Право на субсидию возникает, если расходы семьи на ЖКУ превышают установленную в регионе максимально допустимую долю совокупного дохода (федеральный ориентир — 22%, в ряде субъектов порог ниже, например 14% в Санкт-Петербурге). Помощь могут получать граждане России, а также постоянно проживающие в РФ граждане Белоруссии и Киргизии — собственники жилья, участники кооперативов и наниматели. Отказ возможен только при наличии подтверждённой судом задолженности за последние три года.

На Восточном экономическом форуме представители Ассоциации «Совет ЖКХ» предложили перейти к цифровой модели: государство само на основе данных ФНС, Социального фонда, ресурсоснабжающих организаций и других ведомств выявляет нуждающихся и перечисляет средства. Субсидия должна рассчитываться исходя из фактических начислений в платёжках, а не только из усреднённых региональных стандартов. Это повысит адресность помощи, снизит неплатежи и упростит жизнь людям. Инициативу поддерживают в Госдуме, в том числе в профильном комитете по строительству и ЖКХ. Законопроектная работа уже ведётся.

«Мы в профсоюзах СОЦПРОФ давно говорим: социальная поддержка должна работать на человека, а не заставлять его бегать по инстанциям с пачками справок. Автоматическое назначение субсидий на ЖКУ — это именно тот подход, которого ждут миллионы семей. Когда государство уже обладает данными о доходах, составе семьи и реальных платежах, зачем требовать от гражданина снова и снова подтверждать очевидное? Проактивная модель снимет бюрократический барьер, сделает помощь действительно адресной и привязанной к фактическим расходам, а не к абстрактным нормативам. Это особенно важно для работающих людей с невысокими доходами, многодетных семей, пенсионеров — тех, кого мы представляем. Конечно, внедрение должно быть аккуратным: система обязана учитывать реальные платёжки, исключать ошибки и не создавать новых цифровых барьеров. Но направление абсолютно верное. СОЦПРОФ готов участвовать в обсуждении механизмов, чтобы переход к автоматическому назначению прошёл максимально эффективно и справедливо для людей труда», - прокомментировал предложение Сергей Вострецов.

Такой подход соответствует общей линии на цифровизацию госуслуг и создание «бесшовных» процессов для граждан. Если инициатива будет реализована, субсидия сможет приходить тем, кто в ней действительно нуждается, без лишних усилий с их стороны.