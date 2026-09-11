Сергей Вострецов: Соцподдержка должна работать на человека, а не заставлять его бегать по инстанциям с пачками справок

Социальная поддержка должна работать на человека, а не заставлять его собирать справки: переход на автоматическое назначение субсидий за ЖКУ снимет бюрократические барьеры и обеспечит реальную, адресную помощь миллионам семей. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов, комментируя инициативу о внедрении проактивной, беззаявительной модели выплат.
В России обсуждают переход к автоматическому (проактивному, беззаявительному) назначению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Миллионы граждан имеют законное право на компенсацию части расходов, однако многие отказываются от помощи из-за бюрократии: необходимости собирать паспорта членов семьи, свидетельства о рождении детей, документы на жильё, квитанции, справки о доходах и другие бумаги. Система межведомственного взаимодействия пока не всегда работает безупречно, особенно когда речь идёт о самозанятых, алиментах или стипендиях.
Право на субсидию возникает, если расходы семьи на ЖКУ превышают установленную в регионе максимально допустимую долю совокупного дохода (федеральный ориентир — 22%, в ряде субъектов порог ниже, например 14% в Санкт-Петербурге). Помощь могут получать граждане России, а также постоянно проживающие в РФ граждане Белоруссии и Киргизии — собственники жилья, участники кооперативов и наниматели. Отказ возможен только при наличии подтверждённой судом задолженности за последние три года.
На Восточном экономическом форуме представители Ассоциации «Совет ЖКХ» предложили перейти к цифровой модели: государство само на основе данных ФНС, Социального фонда, ресурсоснабжающих организаций и других ведомств выявляет нуждающихся и перечисляет средства. Субсидия должна рассчитываться исходя из фактических начислений в платёжках, а не только из усреднённых региональных стандартов. Это повысит адресность помощи, снизит неплатежи и упростит жизнь людям. Инициативу поддерживают в Госдуме, в том числе в профильном комитете по строительству и ЖКХ. Законопроектная работа уже ведётся.
Такой подход соответствует общей линии на цифровизацию госуслуг и создание «бесшовных» процессов для граждан. Если инициатива будет реализована, субсидия сможет приходить тем, кто в ней действительно нуждается, без лишних усилий с их стороны.