В России сократят срок замены вышедших из строя электросчетчиков

Срок замены вышедших из строя электросчетчиков в России с 1 января 2027 года сократится с шести до трех месяцев, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«С 2027 года сокращается предельный срок замены электросчетчиков в случаях, когда прибор отсутствует, утрачен, вышел из строя или истек срок его эксплуатации. Если сегодня на установку или замену счетчика в таких ситуациях может отводиться до шести месяцев, то для случаев, возникших после 1 января 2027 года, этот срок составит не более трех месяцев», — сказал Александр Якубовский.

По его словам, вопросом замены электросчетчика должны заниматься не собственники жилья, а гарантирующий поставщик электроэнергии в многоквартирных домах или сетевая организация в частном секторе. Депутат также напомнил, что при обязательной замене отдельно покупать прибор и оплачивать работу по его установке гражданину не требуется.

«Изменения направлены прежде всего на то, чтобы люди не оставались на длительный срок без исправного прибора учета и быстрее получали новый счетчик. При этом если прибор вышел из строя, лучше сразу официально сообщить об этом энергокомпании, в том числе через личный кабинет, чтобы дата обращения была зафиксирована и установленный срок начал исчисляться», — отметил Александр Якубовский.

Парламентарий добавил, что если энергокомпания нарушила установленный срок и не устранила нарушение после обращения потребителя, то при соблюдении предусмотренной процедуры к стоимости электроснабжения может применяться понижающий коэффициент, пишет «РИА Новости».