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Фотофакт: Очередной акт вандализма в Псковской области
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Фотофакт: Очередной акт вандализма в Псковской области
В городском парке культуры и отдыха Великих Лук зафиксирован еще один акт вандализма, сообщает интернет-портал Луки.ру со ссылкой на директора парка Игоря Чучалова.
Неизвестные оторвали поручни у перил на аттракционе «Летающие слоны».
Это не первый акт вандализма в парке. В динопарке динозавру выбили зубы, еще раньше были выбиты стекла на одном из аттракционов, а также разрисованы фонарные столбы и тротуарная плитка.
Фото: Луки.Ру