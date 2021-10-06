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Интерактив: Закодированное неравенство

09.11.2021 14:55|ПсковКомментариев: 9

Недавно узнал о псковской общественнице Елене Демченковой, которая пытается бороться за свои права в нелегкие ковидные времена.

Вот сегодня женщина выступила с одиночным пикетом прямо напротив здания администрации региона. Она стояла с плакатом «Мое тело - мое дело!» и слоганом «Все равны перед законом и судом (ст. 19 Конституции РФ)». В общем, не сдается.

Владимир

Ранее активистка Елена Демченкова разместила в социальной сети «ВКонтакте» петицию об отмене QR-кодов в Псковской области. «Мы не разносчики заразы, а граждане Российской Федерации. Такие же, как и люди, получившие прививку и переболевшие COVID-19. Мы ничем от них не отличаемся», - говорилось в тексте обращения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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