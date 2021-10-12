Общество

Псковичам предлагают подписать петицию об отмене QR-кодов

Общественница Елена Демченкова предлагает подписать петицию об отмене QR-кодов в Псковской области. Петиция размещена в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы требуем отменить в Псковской области запрет на посещение общественных мест людьми, не имеющими прививки от COVID-19. Мы здоровые люди. Мы занимаемся физкультурой и спортом, мы ходим в театры и музеи. Мы посещаем кафе и рестораны. Мы вкладываем деньги в экономику Псковской области. Мы платим налоги, которые идут на содержание этих же музеев и театров.

Мы не разносчики заразы, а граждане Российской Федерации. Такие же, как и люди, получившие прививку и переболевшие COVID-19. Мы ничем от них не отличаемся», - говорится в тексте петиции.

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Ранее сообщалось, что в Псковской области вводят QR-коды для посещения учреждений культуры. С 1 ноября это требование будет распространено и на другие сферы, в том числе на предприятия общественного питания, бассейны, досуговые и фитнес-организации.