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Живу с семьей на Инженерной, 119. Это новый дом в квартале за «Лентой» на Труда. Год назад его сдали, мы заселились и стали из окна наблюдать на строительством детского садика. Вопрос насущный. Старший ребенок уже ходит в школу, а младшего жена родит в этом году. Когда квартиру покупали, это было важно, чтобы садик был поблизости. Красивый получился, необычного дизайна.
Как я понял из новостей, его уже сдали. А еще я понял, и как раз это очень удивило, что его построил за свой счет тот же застройщик, что возводил наш дом. И за просто так отдал его городу. Вот это прямо ничего себе! Поразили прямо в сердечко. Все бы застройщики пошли по этому пути. Построил несколько домов – садик в нагрузку или школа. А что? Раньше государственное строительство так и велось. Надо же, чтобы люди не в чистое поле приезжали. Хочешь работать на строительном рынке – вот такие условия. Тогда и проблемы с очередями не будет, со вторыми сменами в школах. Неужели это сложно?
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Интерактив: Удивили детским садом
С большим интересом слежу за последними новостями у вас на ПЛН по поводу строительства детского садика рядом с нашим домом. С некоторым даже удивлением и с вопросом: "А что, так можно было?"
Живу с семьей на Инженерной, 119. Это новый дом в квартале за «Лентой» на Труда. Год назад его сдали, мы заселились и стали из окна наблюдать на строительством детского садика. Вопрос насущный. Старший ребенок уже ходит в школу, а младшего жена родит в этом году. Когда квартиру покупали, это было важно, чтобы садик был поблизости. Красивый получился, необычного дизайна.
Как я понял из новостей, его уже сдали. А еще я понял, и как раз это очень удивило, что его построил за свой счет тот же застройщик, что возводил наш дом. И за просто так отдал его городу. Вот это прямо ничего себе! Поразили прямо в сердечко. Все бы застройщики пошли по этому пути. Построил несколько домов – садик в нагрузку или школа. А что? Раньше государственное строительство так и велось. Надо же, чтобы люди не в чистое поле приезжали. Хочешь работать на строительном рынке – вот такие условия. Тогда и проблемы с очередями не будет, со вторыми сменами в школах. Неужели это сложно?
А городским властям от меня пожелание. Открыть наш поскорее, найти нам хороших воспитателей. Поверьте, этого ждут многие.
Александр, Псков