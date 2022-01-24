Общество

Новый детский сад на Запсковье получил номер и название

Детский сад на улице Юности, 30 в Пскове получил №58 и название «Юниор-парк». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации города Пскова.

Здание детсада ведено в эксплуатацию 19 января. Это первый в регионе проект подобного рода: строительство велось на средства и силами частного инвестора с последующей передачей муниципалитету. Затраты группы компаний «ЛУГ» составили 150 млн рублей.

Смотрите также В эксплуатацию принят впервые построенный в Псковской области на деньги инвестора детский сад

«Детский сад построен в рамках инвестиционного соглашения, заключенного между администрацией Псковской области и ООО "ПИК – Фонд Имущества". В ближайшее время предстоит пройти комплекс юридических процедур по оформлению объекта, передаче в муниципальную собственность, закреплению здания за юридическим лицом. Впереди также получение дошкольным учреждением лицензии», - прокомментировал ввод объекта в эксплуатацию глава администрации города Пскова Борис Елкин.

Смотрите также Детский омбудсмен о строительстве в Пскове первого садика на частные деньги: Это важная помощь

«Юниор-парк» будет находиться в ведении городского управления образования, попасть в него можно будет на общих основаниях со стандартной родительской платой. Садик рассчитан на 140 мест (семь групп, включая три ясельных).