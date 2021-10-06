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На днях увидела на Псковской Ленте Новостей новость о том, что 24 и 25 марта в нашем противотуберкулезном диспансере можно бесплатно пройти флюорографию. Живу я как раз недалеко, поэтому решила воспользоваться такой возможностью.
На обследование я пришла в первый день акции около 10.00, людей почти не было. На улице, перед главным входом в диспансер, стоят два автобуса с надписью «передвижной флюорограф». Да, выглядит не очень эстетично, но я и вакцинацию от коронавируса проходила в передвижном пункте, так что, уже смирилась.
Меня встретили волонтеры, попросили ФИО, номер телефона и поставить подпись. После зашла в автобус к врачу, процедура прошла очень быстро, за результатами пригласили прийти в понедельник.
Приятным дополнением были подарки, которые мне дали после процедуры.
Хочется поблагодарить организаторов, насколько я понимаю, это совместное мероприятие диспансера и Красного Креста. Быстро, удобно, бесплатно. Для таких лентяев, как я, которые все никак не могут найти время сделать флюорографию, это отличная возможность!
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Интерактив: Подарки за здоровье
На днях увидела на Псковской Ленте Новостей новость о том, что 24 и 25 марта в нашем противотуберкулезном диспансере можно бесплатно пройти флюорографию. Живу я как раз недалеко, поэтому решила воспользоваться такой возможностью.
На обследование я пришла в первый день акции около 10.00, людей почти не было. На улице, перед главным входом в диспансер, стоят два автобуса с надписью «передвижной флюорограф». Да, выглядит не очень эстетично, но я и вакцинацию от коронавируса проходила в передвижном пункте, так что, уже смирилась.
Меня встретили волонтеры, попросили ФИО, номер телефона и поставить подпись. После зашла в автобус к врачу, процедура прошла очень быстро, за результатами пригласили прийти в понедельник.
Приятным дополнением были подарки, которые мне дали после процедуры.
Хочется поблагодарить организаторов, насколько я понимаю, это совместное мероприятие диспансера и Красного Креста. Быстро, удобно, бесплатно. Для таких лентяев, как я, которые все никак не могут найти время сделать флюорографию, это отличная возможность!
Кристина