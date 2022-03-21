Общество

Сделать флюорографию и получить продуктовый набор предлагают псковичам

Пройти бесплатное флюорографическое обследование предлагают жителям и гостям города Пскова 24 и 25 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Российского Красного Креста.

Фото из архива ПЛН

Ежегодно 24 марта отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом. Его цель - привлечь внимание общественности к профилактике заболевания и расширить противотуберкулезную деятельность. Псковское региональное отделение Российского Красного Креста совместно с противотуберкулезным диспансером Псковской области проводит мероприятие, направленное на профилактику туберкулеза для жителей города Пскова в возрасте старше 18 лет, которые не проходили флюорографию более года.

24 и 25 марта с 9.00 до 12.00 на территории противотуберкулезного диспансера на улице Красноармейской, 16 все желающие могут бесплатно пройти флюорографическое обследование (мобильный флюорограф), проконсультироваться с медицинскими работниками и получить продуктовый набор.