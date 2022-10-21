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Я проживаю в многоквартирном доме №65 на Рижском проспекте в Пскове. В нашем подъезде периодически выходит из строя лифт: то он просто не работает, то закрываются двери и ни одна кнопка не реагирует ни на что, а иногда лифт и просто останавливается между этажами!
Проживающие в нашем подъезде просто боятся ездить на нём, но плату ежемесячно начисляют за содержание лифта. Многократные обращения в управляющую компанию «Городская управляющая компания» безрезультатны, там только умеют направлять в организацию, обслуживающую лифт.
При обращении по телефону в муниципальное предприятие города Пскова «Лифтмонтажсервис» сказали, что лифт заменят в 2025 году! На минуточку, наш дом 1984 года постройки, сроки поверки лифта вышли в 2021 году! В аналогичных домах города Пскова лифты давно заменены. Чего ждет управляющая компания? Пока лифт обрушится? В нашем доме проживает много людей пожилого возраста, детей. К кому еще нужно обратиться, чтобы заменили лифт?!
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Интерактив: Лифт для смелых
Я проживаю в многоквартирном доме №65 на Рижском проспекте в Пскове. В нашем подъезде периодически выходит из строя лифт: то он просто не работает, то закрываются двери и ни одна кнопка не реагирует ни на что, а иногда лифт и просто останавливается между этажами!
Проживающие в нашем подъезде просто боятся ездить на нём, но плату ежемесячно начисляют за содержание лифта. Многократные обращения в управляющую компанию «Городская управляющая компания» безрезультатны, там только умеют направлять в организацию, обслуживающую лифт.
При обращении по телефону в муниципальное предприятие города Пскова «Лифтмонтажсервис» сказали, что лифт заменят в 2025 году! На минуточку, наш дом 1984 года постройки, сроки поверки лифта вышли в 2021 году! В аналогичных домах города Пскова лифты давно заменены. Чего ждет управляющая компания? Пока лифт обрушится? В нашем доме проживает много людей пожилого возраста, детей. К кому еще нужно обратиться, чтобы заменили лифт?!
Ирина