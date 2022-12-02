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Замуровали. Коты в доме №22 на Рижском проспекте в Пскове до сих пор в заточении.
Главный инженер управляющей компании «Микрорайон №2» сказала, что коты могут спокойно пройти сквозь решетки, но выход заблокирован полностью. Одно враньё. Хоть у меня рука и худая, я далеко не могу просунуть еду, а как там кошка вылезет? Но я хожу каждый вечер, готовлю по 5 литров еды и что-то кидаю котам. Хожу по просьбе женщины, что слегла с инсультом от этой истории.
Подвал очень глубокий. А то, что из-за котов распространяются мыши, тараканы и блохи, тоже неправда. Все знают с детства, что там, где коты – мышей нет. У них мусоропроводы в таком состоянии, что эти крысы и тараканы по подъезду носятся. Написали заявление в полицию.
Приезжали волонтёры, обещали выловить котов из подвала и куда-то отвозить, но так и не приехали.
Анна
Ранее сообщалось, чтопо распоряжению администрации «Микрорайона №2» забили все продухи подвала в доме №22 по Рижскому проспекту в Пскове.
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Интерактив: ЗаМУРовали
Замуровали. Коты в доме №22 на Рижском проспекте в Пскове до сих пор в заточении.
Главный инженер управляющей компании «Микрорайон №2» сказала, что коты могут спокойно пройти сквозь решетки, но выход заблокирован полностью. Одно враньё. Хоть у меня рука и худая, я далеко не могу просунуть еду, а как там кошка вылезет? Но я хожу каждый вечер, готовлю по 5 литров еды и что-то кидаю котам. Хожу по просьбе женщины, что слегла с инсультом от этой истории.
Подвал очень глубокий. А то, что из-за котов распространяются мыши, тараканы и блохи, тоже неправда. Все знают с детства, что там, где коты – мышей нет. У них мусоропроводы в таком состоянии, что эти крысы и тараканы по подъезду носятся. Написали заявление в полицию.
Приезжали волонтёры, обещали выловить котов из подвала и куда-то отвозить, но так и не приехали.
Анна
Ранее сообщалось, что по распоряжению администрации «Микрорайона №2» забили все продухи подвала в доме №22 по Рижскому проспекту в Пскове.