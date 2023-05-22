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Интерактив: Ларьки снова тренд

15.06.2023 17:33|ПсковКомментариев: 0

Обращаюсь к администрации нашего города, прошу дать ответ, на каком основании на территории рынка «Нива» на улице Коммунальной размещаются данные ларьки?

Мы для чего от них избавлялись? Чтобы опять по новой строить? Для чего тротуары восстанавливали, чтобы на них ларьки поставить?! А о соблюдении мер пожарной безопасности никто не подумал? А если пожар? Гореть будет всё!

Хочется услышать ответ, подкрепленный официальным разрешением на строительство данных ларьков. Имеет ли основание владелец данных построек размещать их на данной территории, если да, то на каком основании и кто позволил это сделать?

Ольга

Напомним, ранее в ходе выезда на территорию округа в вопросе разбиралась депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева.

Псковская Лента Новостей направила запрос в администрацию города Пскова. Там сообщили, что ларек у дома №45 на улице Коммунальной установлен в соответствии со схемой размещения, утвержденной постановлением администрации города Пскова от 21 июня 2012 года №1655 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова».

«В соответствии с пунктом 13 раздела IV положения о размещении нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова, утверждённого постановлением администрации города Пскова от 23 апреля 2013 года №950 "Об утверждении положения о размещении нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова", хозяйствующий субъект обязан представить приемочной комиссии НТО на предмет соответствия требованиям, указанным в договоре на размещение НТО, и эскизному проекту. Нестационарный торговый объект должен быть предъявлен не позднее семи месяцев с даты заключения договора для осмотра комиссии», - отметили в администрации.

Там уточнили, что договор на размещение НТО с хозяйствующим субъектом по вышеуказанному адресу заключен 24 мая 2023 года. При этом эксплуатация НТО с момента заключения договора до принятия НТО приемочной комиссией запрещается.

В случае, если нестационарный торговый объект эксплуатируется без утвержденного акта, хозяйствующему субъекту, осуществляющему эксплуатацию данного нестационарного торгового объекта, выдается уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке.

«Необходимо отметить, на территории муниципального образования "Город Псков" действуют правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова, утвержденные решением Псковской городской Думы от 29 апреля 2011 года №1692, и в период работы нестационарного торгового объекта владелец объекта обязан содержать прилегающую территорию в радиусе 5 метров по периметру в надлежащем состоянии», - подчеркнули в администрации.

Согласно установленным требованиям правил, владельцы нестационарных торговых объектов (юридические лица и индивидуальные предприниматели) обязаны заключить и иметь постоянно действующий договор на вывоз и размещение отходов производства и потребления со специализированными организациями.

Хозяйствующий субъект гарантирует создание дополнительной пешеходной дорожки возле павильона для удобства пешеходов и обеспечение разгрузки товаров на руках с парковки автомобилей.

Теги: #торговля #псков #ларьки
Источник: Псковская Лента Новостей
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