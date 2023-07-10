* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
Интерактив: Ярким болельщикам на футболе не место?
Хотели придать огласке ситуацию, которая произошла вчера перед футбольным матчем «Псков» Vs «Луки-Энергия». Псковские болельщики подготовили баннеры, перфоманс, барабан в поддержку футбольного клуба «Псков», а на стадион нас по итогу с этим не пустили по надуманным причинам.
Баннер 4х4 метра мы подготовили специально к этому матчу, плюс принесли другие баннеры («Псков», «Скобари»), а с барабаном мы и вовсе ходим на каждый матч на протяжении многих лет.
Сразу оговорюсь, мы сами - спортсмены, не принимаем алкоголь, чтобы лишнего не подумали. На сектор нас по итогу пустили без проблем, но не разрешили взять красочную поддержку команды и города. Возможно, нашей красочной поддержки и не хватило для победы футбольного клуба «Псков».
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: Ярким болельщикам на футболе не место?
Хотели придать огласке ситуацию, которая произошла вчера перед футбольным матчем «Псков» Vs «Луки-Энергия». Псковские болельщики подготовили баннеры, перфоманс, барабан в поддержку футбольного клуба «Псков», а на стадион нас по итогу с этим не пустили по надуманным причинам.
Баннер 4х4 метра мы подготовили специально к этому матчу, плюс принесли другие баннеры («Псков», «Скобари»), а с барабаном мы и вовсе ходим на каждый матч на протяжении многих лет.
Сразу оговорюсь, мы сами - спортсмены, не принимаем алкоголь, чтобы лишнего не подумали. На сектор нас по итогу пустили без проблем, но не разрешили взять красочную поддержку команды и города. Возможно, нашей красочной поддержки и не хватило для победы футбольного клуба «Псков».
Николай