Интерактив: Замуж через бюрократический ад

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Если вы решили выйти замуж за иностранца, готовьтесь пройти все круги бюрократического ада. Сначала вашему избраннику/избраннице предстоит раздобыть справку о гражданском состоянии, которая подтвердит отсутствие узаконенных отношений в другой стране. Такой документ можно получить в посольстве, либо в государстве, гражданином которого является человек. Мы пошли по первому пути — лучше пару раз съездить в Москву, чем за тридевять земель.
На заказ и получение справки ушёл месяц. Нам повезло: из посольства позвонили уже через три недели после заказа документа вместе положенных 1,5 месяцев. Мол, приезжайте забирать. Никакого электронного документооборота у нас не существует, всё ножками, всё по-старинке, ну да ладно.
Радостные тому, что не пришлось долго ждать, мы сразу побежали к переводчику — в ЗАГСе сообщили, что справку и паспорт иностранца нужно перевести на русский язык. Перевод был готов в тот же день, и мы радостные позвонили в отдел ЗАГС по городу Пскову: записаться на подачу заявления и уточнить, точно ли собрали все документы. По телефону женщина сообщила, что этого вполне достаточно, приходите со всеми бумажками и выбирайте дату свадьбы.
Ранним субботним утром мы пришли в ЗАГС, где собралось немало народа — каждый по каким-то своим делам. В 9:00 нас пустили внутрь, примерно в 9:10 вышла девушка и сказала: «Ой, ну сейчас я только справку у вас заберу на проверку, она продлится от месяца до трёх». Якобы это требование «спецслужб» - проверять документы иностранцев, а ЗАГС тут вообще не причем. Если что-то не устраивает — поезжайте расписываться в Санкт-Петербург, там такого нет, но есть очереди.
Какие эмоции мы испытали в тот момент, описать сложно. На стадии принятия мы поинтересовались, почему по телефону нас об этом не предупредили. Девушка заявила, что разговаривала с нами не она, посему не ведает, при этом заверила, что обычно сотрудники всех предупреждают. Напоследок попыталась нас успокоить: может, и быстрее проверят, «мы вам позвоним». И добавила: даже если к окончанию проверки завершится срок действия справки (всего 3 месяца с даты выдачи заграничным ЗАГСом), за новой никто не отправит.
В итоге мы отдали ей драгоценную (на все поездки, саму справку и переводы потрачено около 13 тысяч рублей) справку и пошли к выходу. Взамен нам даже ничего не дали, хоть бы бумажку какую о принятии важного документа….
Начались нервные недели ожидания. Все планы слетели, надежды на церемонию в теплое время года таяли, как часы. Каждые пару недель мы звонили в ЗАГС. Если удавалось дозвониться, что редкость, голос по ту сторону трубки вежливо отвечал, что ещё не проверили, «у спецструктур, наверное, свои дела важные есть», ожидайте.
На данный момент с момента подачи справки в ЗАГС прошёл месяц и 8 дней. До окончания действия документа осталось меньше месяца. Наши нервы, кажется, закончатся ещё раньше. Как бы мы ни пытались найти концы, чтобы ускорить этот процесс — упираемся с бетонную стену безразличия и бумажную волокиту. Пытались звонить в комитет юстиции. В ответ: «Мы не занимаемся проверкой справок». С каждым днём это всё больше напоминает какое-то издевательство.
Ах да, говорят, это все из-за граждан других стран, которые приносят липовые справки. Есть подозрение, что это не они тормозят проверку и не дают нам наконец-то узаконить отношения.
О каких семейных ценностях можно говорить, если для создания семьи в нашей стране нужно приобрести нервный тик и ненависть к структуре, где рождаются новые ячейки общества? Хочется верить, что мы не зря так долго ждём, и собранную кипу документов не придётся отправлять в утиль вместе с надеждами на счастливое будущее в официальном браке.
Елена
*Контактная информация заявительницы есть в распоряжении редакции.
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Интерактив: Замуж через бюрократический ад
Если вы решили выйти замуж за иностранца, готовьтесь пройти все круги бюрократического ада. Сначала вашему избраннику/избраннице предстоит раздобыть справку о гражданском состоянии, которая подтвердит отсутствие узаконенных отношений в другой стране. Такой документ можно получить в посольстве, либо в государстве, гражданином которого является человек. Мы пошли по первому пути — лучше пару раз съездить в Москву, чем за тридевять земель.
На заказ и получение справки ушёл месяц. Нам повезло: из посольства позвонили уже через три недели после заказа документа вместе положенных 1,5 месяцев. Мол, приезжайте забирать. Никакого электронного документооборота у нас не существует, всё ножками, всё по-старинке, ну да ладно.
Радостные тому, что не пришлось долго ждать, мы сразу побежали к переводчику — в ЗАГСе сообщили, что справку и паспорт иностранца нужно перевести на русский язык. Перевод был готов в тот же день, и мы радостные позвонили в отдел ЗАГС по городу Пскову: записаться на подачу заявления и уточнить, точно ли собрали все документы. По телефону женщина сообщила, что этого вполне достаточно, приходите со всеми бумажками и выбирайте дату свадьбы.
Ранним субботним утром мы пришли в ЗАГС, где собралось немало народа — каждый по каким-то своим делам. В 9:00 нас пустили внутрь, примерно в 9:10 вышла девушка и сказала: «Ой, ну сейчас я только справку у вас заберу на проверку, она продлится от месяца до трёх». Якобы это требование «спецслужб» - проверять документы иностранцев, а ЗАГС тут вообще не причем. Если что-то не устраивает — поезжайте расписываться в Санкт-Петербург, там такого нет, но есть очереди.
Какие эмоции мы испытали в тот момент, описать сложно. На стадии принятия мы поинтересовались, почему по телефону нас об этом не предупредили. Девушка заявила, что разговаривала с нами не она, посему не ведает, при этом заверила, что обычно сотрудники всех предупреждают. Напоследок попыталась нас успокоить: может, и быстрее проверят, «мы вам позвоним». И добавила: даже если к окончанию проверки завершится срок действия справки (всего 3 месяца с даты выдачи заграничным ЗАГСом), за новой никто не отправит.
В итоге мы отдали ей драгоценную (на все поездки, саму справку и переводы потрачено около 13 тысяч рублей) справку и пошли к выходу. Взамен нам даже ничего не дали, хоть бы бумажку какую о принятии важного документа….
Начались нервные недели ожидания. Все планы слетели, надежды на церемонию в теплое время года таяли, как часы. Каждые пару недель мы звонили в ЗАГС. Если удавалось дозвониться, что редкость, голос по ту сторону трубки вежливо отвечал, что ещё не проверили, «у спецструктур, наверное, свои дела важные есть», ожидайте.
На данный момент с момента подачи справки в ЗАГС прошёл месяц и 8 дней. До окончания действия документа осталось меньше месяца. Наши нервы, кажется, закончатся ещё раньше. Как бы мы ни пытались найти концы, чтобы ускорить этот процесс — упираемся с бетонную стену безразличия и бумажную волокиту. Пытались звонить в комитет юстиции. В ответ: «Мы не занимаемся проверкой справок». С каждым днём это всё больше напоминает какое-то издевательство.
Ах да, говорят, это все из-за граждан других стран, которые приносят липовые справки. Есть подозрение, что это не они тормозят проверку и не дают нам наконец-то узаконить отношения.
О каких семейных ценностях можно говорить, если для создания семьи в нашей стране нужно приобрести нервный тик и ненависть к структуре, где рождаются новые ячейки общества? Хочется верить, что мы не зря так долго ждём, и собранную кипу документов не придётся отправлять в утиль вместе с надеждами на счастливое будущее в официальном браке.
Елена
*Контактная информация заявительницы есть в распоряжении редакции.