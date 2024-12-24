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Интерактив: Родители студентов кооперативного техникума возмущены самоуправством ТОСа

24.12.2024 10:08|ПсковКомментариев: 0

Сейчас много пишут о пользе ТОСов и инициативах жителей, но мы как родители студентов, обучающихся в Кооперативном техникуме Пскова, на своем опыте убедились - не все активисты и их проекты полезны. Более того, некоторые оказываются вредителями, которых не волнует мнение окружающих.

Не так давно мы стали свидетелями вопиющего случая: 20 декабря по инициативе жильцов дома №11 по улице Калинина был установлен железный забор. И что самое вопиющее - он прошел в непосредственной близости от спортзала техникума, по сути по середине парковки. Таким образом, все студенты и ребята, которые занимаются в зале, после занятий выходят сразу на проезжую часть. А это крайне опасно. Кроме того, теперь подъехать к залу невозможно. Мы считаем это полным безобразием и хамством со стороны жителей, и в первую очередь со стороны председателя ТОСа - Светланы Анкудиновой.

В доме всего 16 квартир, и забор установлен по границе прилегающей территории их дома. Но эта самая граница подходит очень близко к зданию спортзала. В таких случаях должен быть установлен сервитут и обеспечен проход и проезд к спортивному объекту. Ведь в этом здании проводятся не только занятия техникума. Днем здесь тренируются студенты по учебному плану. А в остальное время, включая вечера и все выходные дни, проводятся соревнования (в том числе межрегиональные) по различным видам спорта среди школьников, студентов, предприятий, организаций и клубов. Это пространство - полноценный и функциональный спортивный зал, который используется под различные виды спорта.

Кстати, в прошлом году этот зал был капитально отремонтирован одним из арендаторов. Тогда же было проведено и благоустройство прилегающих территорий. И вот теперь половина этого участка, который (только вдумайтесь!) полвека использовался под стоянку и подъезд к залу, фактически захвачена двумя жильцами дома - председателем ТОСа и ее помощницей. По сути, они наплевали на всех окружающих - и на студентов, и на спортсменов, показав полное безразличие к безопасности людей. Кстати, руководство техникума и все члены теннисного клуба тоже в недоумении таким самоуправством жильцов. Мы считаем это сообщение официальным призывом к городским властям, к правоохранительным и контролирующим органам. Будем добиваться восстановления прав родителей и студентов и демонтажа этого ограждения!

Дмитрий

Теги: #интерактив
Источник: Псковская Лента Новостей
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