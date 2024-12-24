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Я записалась на приём в поликлинику №3 на 10:05. Однако, зная особенности этой поликлиники, я пришла в 11:40. В это время в очереди был человек, который должен был прийти в 9:40. Из-за этого уже прошло два часа с момента моей записи.
Прошло ещё час и 10 минут, и только сейчас в очереди появился мужчина, который должен был прийти в 10:00. В поликлинике нет людей, которые проходят без очереди, все приходят по записи. Но есть проблема: не хватает врачей. Мой хирург, Лунгу Олег Георгиевич, работает на свой кабинет, перевязочную, ходит на осмотры, делает УЗИ и другие процедуры. Он постоянно занят и перемещается по всей больнице.
Я провела в кабинете хирурга 20 минут, пока он с медсестрой оформлял документы на трёх предыдущих пациентов. В какой-то момент врач ушёл, но к нему заходили пациенты, чтобы подписать бумаги, а также медсестры и врачи, которые тоже что-то подписывали.
Мой приём длился всего три минуты. Хирургу нужно было прочитать документ от другого врача и поставить подпись в бумаге, которая закрывает больничный.
Бедный врач и бедные люди в очереди.... Это нечто!
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Интерактив. Как я обожаю наше здравоохранение
Как я обожаю наше здравоохранение.
Я записалась на приём в поликлинику №3 на 10:05. Однако, зная особенности этой поликлиники, я пришла в 11:40. В это время в очереди был человек, который должен был прийти в 9:40. Из-за этого уже прошло два часа с момента моей записи.
Прошло ещё час и 10 минут, и только сейчас в очереди появился мужчина, который должен был прийти в 10:00. В поликлинике нет людей, которые проходят без очереди, все приходят по записи. Но есть проблема: не хватает врачей. Мой хирург, Лунгу Олег Георгиевич, работает на свой кабинет, перевязочную, ходит на осмотры, делает УЗИ и другие процедуры. Он постоянно занят и перемещается по всей больнице.
Я провела в кабинете хирурга 20 минут, пока он с медсестрой оформлял документы на трёх предыдущих пациентов. В какой-то момент врач ушёл, но к нему заходили пациенты, чтобы подписать бумаги, а также медсестры и врачи, которые тоже что-то подписывали.
Мой приём длился всего три минуты. Хирургу нужно было прочитать документ от другого врача и поставить подпись в бумаге, которая закрывает больничный.
Бедный врач и бедные люди в очереди.... Это нечто!
Елизавета