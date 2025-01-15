Интерактив: Как ни крути, а в январе за электричество больше плати

Политолог заявил о новом этапе развития местного самоуправления в РФ

В «Михайловском» анонсируют богатый на события февраль

В Госдуме предложили ужесточить наказание за антисанитарию в квартирах

Почему стоит выбрать автомобили OMODA

Ремонт крыши начался в поликлинике филиала «Красногородский» Островской межрайонной больницы

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечают 27 января

Фурам из ЕАЭС заблокируют выезд из РФ в случае неуплаты штрафов

При падении с крыши многоэтажки в Пскове погибла 12-летняя девочка

ЦРУ пришло к выводам о наиболее вероятном лабораторном происхождении COVID-19

Некоторые вузы России будут начислять дополнительные баллы за достижения при поступлении

Россияне стали чаще запрашивать проверку истории китайских автомобилей