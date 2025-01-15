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Интерактив: Как ни крути, а в январе за электричество больше плати

27.01.2025 17:00|ПсковКомментариев: 0

Я живу в частном доме, который отапливается электрокотлом. Готовлю пищу на всю мою семью на индукционной плите. Соответственно, расходы на электричество в разы больше, чем в обычном доме (с газовым отоплением или печным).

Подогрев воды в доме тоже осуществляется за счет электробойлера, потому что нет возможности подведения центрального водоснабжения. Все электроприборы являются жизненно необходимыми в частном доме, это даже не роскошь, из серии электрочайник, стиральная машина, сушильная машина, кондиционер и прочее (хотя и эти приборы в последнее время считаются необходимыми). Потребление электричества в среднем зимой, даже несмотря на то, что в этом году зима не очень холодная, у меня зимой доходит до отметки 2500 КВТ, и все бы ничего, но 21 января, зайдя в «Личный кабинет» (как добропорядочный плательщик), увидела уведомление о том, что меняются тарифы, и я должна предоставить ряд документов для подтверждения своих основных электроприборов: это техпаспорт помещения и техпаспорта на электроприборы, на котел и плиту.

И на данном этапе у меня возникли вопросы, в массе риторические, потому что ответа ни в центрах обслуживания, ни на «горячей линии» я так и не получила!

Во-первых, почему прислали информацию в «Личный кабинет» 21 января, а тариф действует с 1 января? Во-вторых, информацию в официальной группе «Псковэнергосбыта» они разместили только 28 декабря, когда все уже ушли на длинные выходные. Нормально вообще?

В-третьих, как выяснилось, самое интересное, чтобы мне посчитали стоимость КВт в январе 2025 года по первому диапазону (с новыми изменениями), документы на оборудование я должна была принести, на минуточку, в начале декабря! А откуда мы, потребители, могли об этом узнать, если «Псковэнергосбыт» сам еще, наверное, не знал об этом? Почему никто никого не уведомил заранее? Если вы принимаете подобные суперские реформы, то имейте совесть до потребителей это донести. Или я как сумасшедшая должна ежедневно названивать во все эти конторы, чтобы, не дай Бог, не пропустить очередное изменение?!

В общем, как ни крути, а за январь я должна заплатить в 2 раза больше. Спасибо большое, уважаемые энергетики.

Даже при наличии у меня техпаспорта, который я принесла 22 января, после уведомления, они месяц будут рассматривать его и, если повезет, посчитают мне февраль по тарифу (по которому я платила раньше 4.21 руб/КВт).

Также еще больше вопросов возникает у людей, если нет техпаспорта, а это у большинства, у кого частные дома, так как они не требуются при регистрации дома. Им что делать? Это вы пытались как-то предусмотреть и учитывать? Паспорт оформляется только в БТИ, где уже очередь на месяц вперед расписана, и это только на выезд специалиста! Плюс добавьте время на оформление паспорта. Глядишь, к весне, может, и сдвинется что-то с мертвой точки.

Второй момент. На «горячей линии» мне сказали, что они примут техпаспорт, оформленный в коммерческой организации, если она имеет лицензию на их оформление, а с 2013 года такой «документ» как техпаспорт утратил юридическую силу. Опять тупик. Примут они его или нет, в БТИ и сами не знают. Потрясающе. Можно, конечно, рискнуть и оформить, заплатив от 5 000 до 15 000 рублей (за срочность) за техпаспорт, но гарантий нет, что возьмут и примут. Они даже на моем документе тщательно рассматривали печать БТИ. Почему в XXI веке, когда цифровизация достигла невероятных планетарных масштабов, только российские коммунальщики настойчиво игнорируют этот аспект жизни и постоянно создают благоприятную почву для народных возмущений? Может, лучше сначала научитесь качественно выполнять свою работу, а потом уже деньги берите с людей? 

Светлана 

Теги: #интерактив
Источник: Псковская Лента Новостей
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