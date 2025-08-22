Интерактив: И снова о нашей медицине…

* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
В последнее время из каждого утюга мы слышим призывы плодиться и размножаться. Депутаты и разные общественники наперебой предлагают безумные инициативы, как поднять рождаемость.
А жители российской глубинки уверены в одном: надо не странные запреты или поощрения вводить, а задуматься над тем, что нужно исправить в нашей системе, чтобы, рожая ребенка, каждая мать была уверена в том, что он сможет получить образование, и речь даже не о бесплатном высшем, а хотя бы о качественном школьном образовании. Что ребенок сможет получить квалифицированную медицинскую помощь. Желательно тоже бесплатную.
Вот реальный пример из нашей жизни. В псковской городской детской поликлинике на данный момент нет ни одного гастроэнтеролога. А мой ребенок уже несколько лет наблюдается у этого специалиста. И каждую осень мы ходили на плановый прием. В этом году, как назло, ребенок еще и начал жаловаться на боли. Что делать - записались в платную клинику.
А перед приемом я решила взять в городской поликлинике карточку с историей болезни. Грозная женщина в регистратуре после моего честного пояснения, зачем мне карта, довольно хамовато меня отбрила: «Медкарты никому на руки не даем, звоните главному врачу».
До главного врача я, конечно же, не дозвонилась. Замглавного врача мне разъяснила, что можно получить выписку из медкарты, но для этого нужно попасть на прием к нашему педиатру.
В связи с этим у меня несколько вопросов: почему работник поликлиники вместо включения металла в голосе не могла мне пояснить, что вместо карточки нужно получить выписку?
Откуда родитель должен знать о существовании какого-то письма министерства здравоохранения, согласно которому выдача медицинских карт на руки пациенту возможна только с разрешения главного врача учреждения? И почему, чтобы получить это разрешение, нужно потратить кучу рабочего времени: приехать на Шестака, 4, написать заявление на имя главного врача, а потом надеяться, что данные передадут когда-то на Кузнецкую?
Скажете: «Сама дура, это элементарные правила». Да кто их знает! Кроме того, если эти «элементарные правила» противоречат здравому смыслу и доставляют неудобство пациенту - значит, надо такие правила поменять на более клиентоориентированные. Что мешает выслать электронную медкарту? Какая религия не дает это сделать оперативно?
И главный вопрос: если уж вы не можете обеспечить бесплатный прием у специалиста, зачем создавать бюрократические препятствия на пути получения хотя бы платной медпомощи?
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: И снова о нашей медицине…
В последнее время из каждого утюга мы слышим призывы плодиться и размножаться. Депутаты и разные общественники наперебой предлагают безумные инициативы, как поднять рождаемость.
А жители российской глубинки уверены в одном: надо не странные запреты или поощрения вводить, а задуматься над тем, что нужно исправить в нашей системе, чтобы, рожая ребенка, каждая мать была уверена в том, что он сможет получить образование, и речь даже не о бесплатном высшем, а хотя бы о качественном школьном образовании. Что ребенок сможет получить квалифицированную медицинскую помощь. Желательно тоже бесплатную.
Вот реальный пример из нашей жизни. В псковской городской детской поликлинике на данный момент нет ни одного гастроэнтеролога. А мой ребенок уже несколько лет наблюдается у этого специалиста. И каждую осень мы ходили на плановый прием. В этом году, как назло, ребенок еще и начал жаловаться на боли. Что делать - записались в платную клинику.
А перед приемом я решила взять в городской поликлинике карточку с историей болезни. Грозная женщина в регистратуре после моего честного пояснения, зачем мне карта, довольно хамовато меня отбрила: «Медкарты никому на руки не даем, звоните главному врачу».
До главного врача я, конечно же, не дозвонилась. Замглавного врача мне разъяснила, что можно получить выписку из медкарты, но для этого нужно попасть на прием к нашему педиатру.
В связи с этим у меня несколько вопросов: почему работник поликлиники вместо включения металла в голосе не могла мне пояснить, что вместо карточки нужно получить выписку?
Откуда родитель должен знать о существовании какого-то письма министерства здравоохранения, согласно которому выдача медицинских карт на руки пациенту возможна только с разрешения главного врача учреждения? И почему, чтобы получить это разрешение, нужно потратить кучу рабочего времени: приехать на Шестака, 4, написать заявление на имя главного врача, а потом надеяться, что данные передадут когда-то на Кузнецкую?
Скажете: «Сама дура, это элементарные правила». Да кто их знает! Кроме того, если эти «элементарные правила» противоречат здравому смыслу и доставляют неудобство пациенту - значит, надо такие правила поменять на более клиентоориентированные. Что мешает выслать электронную медкарту? Какая религия не дает это сделать оперативно?
И главный вопрос: если уж вы не можете обеспечить бесплатный прием у специалиста, зачем создавать бюрократические препятствия на пути получения хотя бы платной медпомощи?
Мария