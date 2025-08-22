Интерактив: Оазис в городских джунглях

* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
Во дворе проспекта Энтузиастов, 7 и Звездной, 6 произошло настоящее природное чудо! Гигантские лужи, образовавшиеся после дождей, стали пристанищем для огромной стаи уток. Эти пернатые гости с удовольствием облюбовали новые водоемы и теперь плавают там целыми стаями, словно это их личное озеро.
Жители окрестных домов с удивлением наблюдают за этой неожиданной трансформацией. Люди с удовольствием кормят их, выгуливают своих детей и показывают им уток, как достопримечательность. Чудеса!
Спасибо за чудесную возможность ощутить воссоединение с природой!
Ну а теперь серьёзно. Это место должно быть парковкой для автомобилей, точнее нет, уже для моторных лодок. Проливных дождей в Пскове вроде как не было. Это значит, что воде просто некуда уходить. Мы молчим уже про ямы во дворе, куда вода и скапливается.
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: Оазис в городских джунглях
Во дворе проспекта Энтузиастов, 7 и Звездной, 6 произошло настоящее природное чудо! Гигантские лужи, образовавшиеся после дождей, стали пристанищем для огромной стаи уток. Эти пернатые гости с удовольствием облюбовали новые водоемы и теперь плавают там целыми стаями, словно это их личное озеро.
Жители окрестных домов с удивлением наблюдают за этой неожиданной трансформацией. Люди с удовольствием кормят их, выгуливают своих детей и показывают им уток, как достопримечательность. Чудеса!
Спасибо за чудесную возможность ощутить воссоединение с природой!
Ну а теперь серьёзно. Это место должно быть парковкой для автомобилей, точнее нет, уже для моторных лодок. Проливных дождей в Пскове вроде как не было. Это значит, что воде просто некуда уходить. Мы молчим уже про ямы во дворе, куда вода и скапливается.
Чудо чудесное.
Мария