Интерактив: Грязевые ванны на улице Юрия Гагарина в Пскове
Мы живём в городе Пскове на улице Юрия Гагарина в доме №6. Во время длительного ремонта улицы Яна Фабрициуса гружёные самосвалы ездили через наш двор.
Асфальт и так был очень старый, так они его разбили окончательно. Уже второй год вместо асфальта придомовая территория засыпалась крошками старого асфальтового покрытия, а на днях днём двор засыпали землёй.
У нас живёт много пожилых людей и семей с детьми, да и с собакой невозможно гулять. Пишу от имени всех жильцов.
Татьяна