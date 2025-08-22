Псковcкая обл.
Интерактив: Грязевые ванны на улице Юрия Гагарина в Пскове

17.11.2025 13:10|ПсковКомментариев: 0

Мы живём в городе Пскове на улице Юрия Гагарина в доме №6. Во время длительного ремонта улицы Яна Фабрициуса гружёные самосвалы ездили через наш двор.

Асфальт и так был очень старый, так они его разбили окончательно. Уже второй год вместо асфальта придомовая территория засыпалась крошками старого асфальтового покрытия, а на днях днём двор засыпали землёй.

У нас живёт много пожилых людей и семей с детьми, да и с собакой невозможно гулять. Пишу от имени всех жильцов.

Татьяна

