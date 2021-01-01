Новости

Дарья Козьякова назвала грамотным решение проблемы с приватизацией земель в нацпарках

Депутат Псковского областного Собрания Дарья Козьякова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) подчеркнула значимость участия секретаря Генерального совета «Единой России», первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака в решении вопроса о принятии федерального закона, возвращающего гражданам, проживающим на территориях национальных парков, право распоряжаться своей землей.

«Конечно, без подписи Андрея Анатольевича (Турчака - ред.) этот вопрос не имел бы такого короткого времени решения, - отметила Дарья Козьякова. - Здесь Андрей Анатольевич был еще весом в том отношении, что проведена гигантская работа профильных комитетов, министерств».

По ее словам, такой закон - это «сбалансированное, грамотное, красивое» решение, которое даст возможность и заповеднику жить, и людям «не выживать друг друга».

Смотрите также Жители Себежского национального парка получили право приватизировать землю

«Вариант, который предложен: парк остается парком, заповедной территорией, со своими определенными режимами. Мы по-прежнему должны с ними что-то согласовывать, но при этом оборот земельных участков будет отталкиваться именно от Земельного кодекса, который един для всей Российской Федерации. Это сохранение баланса. В этой ситуации - это золотая середина», - прокомментировала Дарья Козьякова.