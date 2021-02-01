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Алина Рыбина: Экопривычки должны стать потребностью

Группа компаний «Титан» заинтересована производить экоориентированные товары, понимая, что сегодня это - государственный тренд. Об этом сегодня, 20 марта, сообщила член Экспертного совета РЭД, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям АО ГК «Титан» Алина Рыбина на заседании круглого стола «Этапы формирования экологической программы региона», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Поверьте, современные предприятия не имеют желания что-то загрязнять, есть потребность населения в определенных товарах, и мы пытаемся эту потребность удовлетворить. Мы стараемся производить экологоориентированные товары, мы понимаем, что это сегодня государственный тренд», - пояснила она.

«Наше предприятие однозначно должно соответствовать современным экологическим требованиям. Помимо этого, мы запускаем внутрикоропоративные экопроекты и при этом активно ведем и внешнюю работу», - добавила Алина Рыбина.

Отдельно она остановилась на реализации проекта «Экосуббота», который, по ее словам, выполняет две важные задачи: формирование экопривычек у населения и создание уникальных экопространств на территории города.

«Псков привлекателен для туризма, и даже пандемия показала высокий интерес к городу со стороны туристов. Поддержка этой привлекательности заложена и в нашем проекте. Как и любой другой социально ориентированный проект, мы заинтересованы, чтобы экопривычки становились не просто привычкой, но и потребностью», - заверила Алина Рыбина.

Целевую аудиторию в ГК «Титан» видят практически во всех слоях общества. «Сегодня у нас слоган «Экосуббота с Титаном», но мы хотим, чтобы «Экоссубота» была с Псковом в целом», - заявила Алина Рыбина.

Она также высказалась в поддержку проекта по разработке регионального экостандарта. «Важно, что такой стандарт подразумевает комплексный подход. Он должен ответить на вопрос, как решить нависшую угрозу климатических изменений. Важно, что мы обсуждаем не уже случившуюся проблемы, а то, как их предупредить. Псковская область не сможет оставаться чистым уголком, если не решать вопросы глобального характера с точки зрения загрязнения природы», - подчеркнула Алина Рыбина.