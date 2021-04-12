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54 новых случая COVID-19 выявили в Псковской области

19.05.2021 07:52|ПсковКомментариев: 1

54 случая заражения COVID-19 выявили в Псковской области за прошедшие сутки, 18 мая. При этом выздоровели 194 человека, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

Также, по его словам, 52,8 тыс. жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, из них 42,2 тыс. - полностью завершили вакцинацию.

Всего в регионе провели 371 тыс. 99 исследований на новую инфекцию, в том числе 1 тыс. 505 тестов сделали за минувшие сутки. За весь период наблюдений подтвердились 37 тыс. 327 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 30 тыс. 884 человека, умерли 374 пациента.

Теги: #Псковская область #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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