54 новых случая COVID-19 выявили в Псковской области

54 случая заражения COVID-19 выявили в Псковской области за прошедшие сутки, 18 мая. При этом выздоровели 194 человека, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.
Также, по его словам, 52,8 тыс. жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, из них 42,2 тыс. - полностью завершили вакцинацию.
Всего в регионе провели 371 тыс. 99 исследований на новую инфекцию, в том числе 1 тыс. 505 тестов сделали за минувшие сутки. За весь период наблюдений подтвердились 37 тыс. 327 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 30 тыс. 884 человека, умерли 374 пациента.