Новости

54 новых случая COVID-19 выявили в Псковской области

Всего в регионе провели 371 тыс. 99 исследований на новую инфекцию, в том числе 1 тыс. 505 тестов сделали за минувшие сутки. За весь период наблюдений подтвердились 37 тыс. 327 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 30 тыс. 884 человека, умерли 374 пациента.

Также, по его словам, 52,8 тыс. жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса, из них 42,2 тыс. - полностью завершили вакцинацию.

54 случая заражения COVID-19 выявили в Псковской области за прошедшие сутки, 18 мая. При этом выздоровели 194 человека, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

Мне все равно

Этого делать точно не стоит. Можно же исключить риски и организовать выпускные в режиме онлайн

Категорически против. В связи с увеличением числа заболевших COVID-19 их проводить ни в коем случае нельзя

В целом, одобряю. Но проведение таких массовых мероприятий возможно лишь при условии вакцинации от коронавируса каждого участника

Поддерживаю это решение, но выпускные вечера можно провести и без родителей. Зачем столько народа?

Безусловно, выпускные вечера нужны. Такие мероприятия запоминаются на всю жизнь и лучше их проводить в традиционном формате

Одобряете ли вы проведение очных выпускных вечеров в условиях ограничений?

54 новых случая COVID-19 выявили в Псковской области

Более 50 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19

Почти 4,5 тысячи великолучан привились от коронавируса

Анастасия Повторейко: Вакцинация от COVID-19 должна стать нормой

Почти 40 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса

Почти 50 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса

Елена Уткина рекомендует псковичам не покидать регион во время праздников

77 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Эпидемиолог посоветовала псковичам привиться от COVID-19 на майских выходных

Более 7 тысяч доз вакцины от COVID-19 получит Псковская область

Пункт вакцинации открылся в ТЦ «Фьорд Плаза»

Педагоги Пскова стали более ответственно относиться к вакцинации - Александр Коновалов

Пункты вакцинации от COVID-19 откроются еще в двух псковских торговых центрах

От коронавируса в Псковской области привилось около 6% населения

Более 41 тысячи псковичей сделали первую прививку от COVID-19

26 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса

Родители всех российских школьников получат в августе единовременную выплату

Укол в ТЦ

Более 22,5 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса

Пункт вакцинации открылся в ТЦ «Акваполис» в Пскове

Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Псковскую область

Первую прививку от COVID-19 сделали 28 тысяч жителей Псковской области

Почти 200 сотрудников Псковских тепловых сетей уже записались на прививку от COVID-19

Почти 24 тысячи человек привились от коронавируса в Псковской области

Депутат Игорь Дитрих сделал прививку от коронавируса и назвал чудом изобретение вакцин

Михаил Ведерников: Вакцина от COVID-19 поступила почти во все районы

Антон Минаков призвал псковичей не верить слухам о вакцине от COVID-19

В Псковскую область поступила еще одна партия вакцины от COVID-19

Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Псковскую область

Более 18 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19

17,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса

Юрий Сорокин высказался против массовой политизации молодежи

Около 23 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19

В «Псковских тепловых сетях» продолжают подготовку к вакцинации от COVID-19

В Псковской области около 14 тыс. человек полностью прошли вакцинацию от COVID-19

Почти 15 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19

1,5 тысячи великолучан полностью привились от COVID-19

Псковичка пожаловалась на долгое ожидание прививки от COVID-19

Александр Братчиков: Последствий после первой прививки от COVID-19 я не ощутил

Более 13 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19

Почти 1330 великолучан дважды привились от COVID-19

Псковский ветеран в преддверии своего 100-летия привился от COVID-19

Более 12 тысяч человек в Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19

Более 11 тысяч псковичей получили оба компонента вакцины от COVID-19

Выездная вакцинация от коронавируса прошла в 39 организациях Пскова

Александр Братчиков привился от COVID-19

Псковские теплосети организуют вакцинацию от COVID-19

Почти 20 тысяч человек в Псковской области сделали первую прививку от COVID-19

Мобильный прививочный пункт работает в Великих Луках

Псковичи могут привиться от коронавируса в ТК «Империал»

Вакцинация сотрудников военкоматов стартует в Западном военном округе

Более 9 тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19 в Псковской области

Почти 19 тысяч псковичей сделали первую прививку от COVID-19

В облздраве развеяли слух об увольнении медиков в случае отказа от вакцинации

Пункты вакцинации планируют развернуть в торговых центрах Псковской области

Почти 17 тысяч жителей Псковской области первично привились от коронавируса

16 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от COVID-19

Александр Котов призвал депутатов привиться от коронавируса

Более 14 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от коронавируса

В избиркомах Псковской области проходит вакцинация против COVID-19

Пункты вакцинации в Пскове работают без выходных

Губернатор Ведерников призвал псковичей прививаться от коронавируса

Чем отличаются три российские вакцины от COVID-19

Около 13 тыс жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19

Победить COVID-19: псковские предприятия активно участвуют в массовой вакцинации

Коллектив Псковского облсовпрофа сдал тесты на антитела

Глава Великих Лук рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

Виктор Антонов: Современная страна, а отношение к прививкам осталось на уровне XVIII века

Руководители двух фракций областного Собрания сделали прививку от COVID-19

Более 700 жителей Пскова полностью привились от коронавируса

Вакцинация от COVID-19 проходит на великолукском «ЗЭТО»

Минздрав включил пожилых в приоритетную группу вакцинации от COVID-19

Около 250 прививок от COVID-19 в день делают в Порхове

Названы условия вакцинации от коронавируса в псковских частных медцентрах

6,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса

Более 300 псковичей записались на прививку от COVID-19 через портал госуслуг

Число первично привитых от COVID-19 в Псковской области превысило 5,5 тысяч

Привитый от коронавируса глава Печорского района поделился ощущениями

Медик рассказал, обязателен ли анализ на антитела перед прививкой от коронавируса

Псковские инфекционисты объяснили случаи заражения COVID-19 после прививки

Михаил Ведерников: Псковичи не отказываются от вакцинации из-за веры в теории заговора

Всем ребятам пример: кто из псковских ВИПов привился от COVID-19

Более 700 жителей Псковской области привились от COVID-19

Глава Великих Лук планирует привиться от коронавируса

Вакцинация от COVID-19 идет в районах Псковской области

Национальная гордость вместо иммунитета

Массовые заявки на вакцинацию от COVID-19 принимаются в Псковской области

В облздраве назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19

Минздрав изменил сроки вакцинации для переболевших коронавирусом

Справиться с COVID-19 можно на год быстрее при повсеместной вакцинации - Игорь Савицкий

На госуслугах стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19

Реплика Донецкого: Звезда ковида

Россияне смогут узнавать результаты теста на COVID-19 через портал госуслуг

Псковские врачи рассказали, когда можно делать прививку переболевшим COVID-19

Массовая вакцинация населения от COVID-19 начинается в России

В Великих Луках прививают от COVID-19

Псковский губернатор сделает прививку от коронавируса

Глава Минздрава опроверг возможность не носить маски после прививки от COVID-19

Псковский врач рассказал о рисках применения вакцины от COVID-19 для онкобольных

Псковичи поделились впечатлениями от вакцинации от COVID-19

Вакцина от ковидиотизма

Представлен алгоритм вакцинации от коронавируса в Псковской области

Пункты вакцинации от COVID-19 будут развернуты в каждом медучреждении Псковской области

3000 доз вакцины от COVID-19 распределят в Псковской области в ближайшие дни

Началась вакцинация личного состава псковской дивизии от коронавируса

COVIDная метка

Регионам поручили увеличить число пунктов вакцинации от коронавируса

Избирком обратится к Михаилу Ведерникову с просьбой о приоритетной вакцинации

Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России с 18 января

Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

Псковские медики рассчитывают на массовую вакцинацию от COVID-19 в ближайшее время