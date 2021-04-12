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Минюст признал иноагентами восемь журналистов

15.07.2021 18:21|ПсковКомментариев: 4

Минюст России внес в реестр СМИ-иноагентов восемь журналистов, в том числе сотрудников изданий «Проект», «Открытые медиа» и «Радио Свобода» («Радио Свобода» уже признано СМИ-иноагентом), сообщает «Интерфакс».

Иноагентами признаны, в частности, основатель «Проекта» Роман Баданин и главный редактор «Открытых Медиа» Юлия Ярош.

Кроме них в реестр Минюста внесены заместитель главного редактора «Открытых медиа» Максим Гликин, корреспонденты «Проекта» Петр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова и Юлия Маетная, а также сотрудница «Радио Свобода» Елизавета Маетная.

Источник: Псковская Лента Новостей
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