Топить печь всегда с закрытой дверцей призвали псковичей в ГУ МЧС России по Псковской области.
С наступлением осени температура воздуха постепенно снижается, поэтому жители стараются самостоятельно обогреть помещения, в том числе, с помощью различных электронагревательных приборов, печного отопления. При их использовании необходимо помнить, что важным условием предупреждения пожаров является строгое соблюдение правил пожарной безопасности.
Если вы эксплуатируете электрический обогреватель:
- пользуйтесь обогревателями только заводского производства, устанавливая эти приборы на безопасном (указанном в техническом паспорте на изделие) расстоянии от сгораемых предметов и материалов;
- в одну розетку не рекомендуется включать более двух электроприборов, иначе из-за превышения максимально допустимой нагрузки может возникнуть аварийный режим работы электропроводки (разогрев токоведущих проводов и жил), в результате чего может возникнуть «короткое замыкание» и, как следствие, пожар;
- уходя из дома даже на несколько минут, выключайте все электроприборы из розеток.
Если вы эксплуатируете отопительную печь:
- возле отопительной печи не должны находиться сгораемые материалы и предметы;
- дрова для топки должны соответствовать размерам топливника;
- топите печку всегда с закрытой дверцей;
- очищать дымоходы от сажи необходимо в начале отопительного периода и не реже одного раза в три месяца в течение всего отопительного периода;
- предтопочный лист перед отопительной печью должен быть размером не менее 50х70 см, при этом складирование горючих материалов и дров на предтопочном листе не допускается;
- ни в коем случае нельзя разжигать отопительную печь легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином и так далее);
- золу, которую вы выгребаете из топки, утилизируйте в безопасное место.
Если вы эксплуатируете газовый котел: помните, кратковременный перебой в подаче газа или сквозняк может привести к затуханию огня. Помимо опасности отравления угарным газом, существует вероятность взрыва скопившейся воздушно-газовой смеси. Рекомендуется использовать меры пассивной безопасности, а именно оснастить все бытовое газовое оборудование портативными газоанализаторами (датчиками для определения утечки газа), которые автоматически перекроют подачу газа в случае утечки.
Если, войдя в помещение, вы ощущаете запаха газа, не включайте свет, не зажигайте спички – это опасно. При неисправности газового оборудования или при обнаружении запаха газа, необходимо:
- немедленно прекратить его использование;
- перекрыть краны, открыть окна;
- вывести людей из загазованной зоны и организовать ее охрану (проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, не включали и не выключали электроприборы и электроосвещение);
- вызвать аварийную газовую службу.
Если по какой-либо причине пожар все-таки возник:
- сразу же звоните по телефонам «01», «101» или «112»;
- постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение, помогите выйти из опасной зоны маленьким детям и старым людям;
- покидая горящее помещение, обязательно закройте за собою двери и окна, иначе от притока свежего воздуха пожар разгорится еще быстрее;
- дым на пожаре опаснее огня, поэтому, если помещение сильно задымлено, продвигайтесь к выходу на четвереньках, прикрыв нос и рот мокрой тканью.