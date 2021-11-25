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Топить печь всегда с закрытой дверцей призвали псковичей

Топить печь всегда с закрытой дверцей призвали псковичей в ГУ МЧС России по Псковской области.

С наступлением осени температура воздуха постепенно снижается, поэтому жители стараются самостоятельно обогреть помещения, в том числе, с помощью различных электронагревательных приборов, печного отопления. При их использовании необходимо помнить, что важным условием предупреждения пожаров является строгое соблюдение правил пожарной безопасности.

Если вы эксплуатируете электрический обогреватель:

пользуйтесь обогревателями только заводского производства, устанавливая эти приборы на безопасном (указанном в техническом паспорте на изделие) расстоянии от сгораемых предметов и материалов;

в одну розетку не рекомендуется включать более двух электроприборов, иначе из-за превышения максимально допустимой нагрузки может возникнуть аварийный режим работы электропроводки (разогрев токоведущих проводов и жил), в результате чего может возникнуть «короткое замыкание» и, как следствие, пожар;

уходя из дома даже на несколько минут, выключайте все электроприборы из розеток.

Если вы эксплуатируете отопительную печь:

возле отопительной печи не должны находиться сгораемые материалы и предметы;

дрова для топки должны соответствовать размерам топливника;

топите печку всегда с закрытой дверцей;

очищать дымоходы от сажи необходимо в начале отопительного периода и не реже одного раза в три месяца в течение всего отопительного периода;

предтопочный лист перед отопительной печью должен быть размером не менее 50х70 см, при этом складирование горючих материалов и дров на предтопочном листе не допускается;

ни в коем случае нельзя разжигать отопительную печь легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином и так далее);

золу, которую вы выгребаете из топки, утилизируйте в безопасное место.

Если вы эксплуатируете газовый котел: помните, кратковременный перебой в подаче газа или сквозняк может привести к затуханию огня. Помимо опасности отравления угарным газом, существует вероятность взрыва скопившейся воздушно-газовой смеси. Рекомендуется использовать меры пассивной безопасности, а именно оснастить все бытовое газовое оборудование портативными газоанализаторами (датчиками для определения утечки газа), которые автоматически перекроют подачу газа в случае утечки.

Если, войдя в помещение, вы ощущаете запаха газа, не включайте свет, не зажигайте спички – это опасно. При неисправности газового оборудования или при обнаружении запаха газа, необходимо:

немедленно прекратить его использование;

перекрыть краны, открыть окна;

вывести людей из загазованной зоны и организовать ее охрану (проследить за тем, чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, не включали и не выключали электроприборы и электроосвещение);

вызвать аварийную газовую службу.

Если по какой-либо причине пожар все-таки возник: