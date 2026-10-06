Главврач Псковской детской областной больницы: Кадровую потребность удалось закрыть

Кадровую потребность Псковской детской областной клинической больницы удалось закрыть. Об этом рассказал главный врач учреждения, депутат Законодательного Собрания Псковской области Евгений Васильев в эфире радио «ПЛН.FM» (102.6).

«У нас, в принципе, все потребности наши закрыты», — сказал Евгений Васильев, отвечая на вопрос о кадровом дефиците.

При этом он уточнил, что на сайте учреждения и на портале «Работа России» по-прежнему размещены вакансии.

«На сайте "Работе России", у нас выставлены вакансии, которые не закрыты. Это уже нам необходимо для того, чтобы не просто поддерживать нашу стабильность, а для того, чтобы развиваться, двигаться и не напрягаться до предела наших возможностей», — пояснил главный врач.

Евгений Васильев также рассказал, с какой кадровой ситуацией столкнулся, когда возглавил больницу.

«Основные моменты, с которыми я тогда столкнулся как руководитель учреждения, - не только кадровый дефицит, но и серьезный отток из учреждения», — сообщил гость студии.

По его словам, в определенный период из больницы уходило более 20 человек в неделю.

«Тенденция была колоссальная, по некоторым моментам катастрофическая, по 20 с лишним человек увольнялись еженедельно. Это был большой дефицит кадровый, в том числе и врачебный кадровый. Бывали ситуации, когда один врач на два отделения работал», — рассказал главврач.

В июне 2024 года, по его словам, он сам оказался единственным травматологом детской областной больницы.

«Я оказался единственным травматологом в детской областной больнице на все - не только на круглосуточную и дневную службу, но и, собственно, на консультативную и прочую работу», — рассказал гость студии.

Сейчас, по словам Евгения Васильева, ситуация изменилась. «Сейчас у нас по 3-4 человека на каждом отделении, графики все спокойно перекрыты. Раньше это было даже двухнедельный график перекрытия, это была большая проблема», — сообщил он.

Одним из факторов привлечения специалистов главврач назвал репутацию учреждения и открытие новых отделений.