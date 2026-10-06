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Евгений Васильев: В детской областной больнице более чем в два раза увеличилось количество ВМП

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Летальность в Псковской детской областной клинической больнице за последние два с половиной года снизилась в 2,5 раза. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) рассказал главный врач учреждения, депутат Законодательного Собрания Псковской области Евгений Васильев.

По его словам, одновременно с этим в больнице более чем в два раза увеличилось количество высокотехнологичной медицинской помощи.

«Количество ВМП у нас увеличилось более чем в два раза. Летальность снизилась в два с половиной раза по учреждению. Это самые главные показатели, которые есть в деятельности учреждения», — подчеркнул Евгений Васильев.

По словам главврача, за это время в больнице также значительно вырос уровень оказываемой медицинской помощи. «Я хотел, чтобы мои дети получали качественную медицинскую помощь с замахом на четвертый уровень. И мы это уже делаем. Мы еле дотягивали до третьего уровня. Таким, каким мы были, назывались. А сейчас мы уже идем на очень высокий уровень», — рассказал он.

В качестве примера спикер привел работу травматологической и ортопедической службы.

«В травматологии и ортопедии мы уже сделали больше десятка сложнейших, четвертого уровня сложности операций, которые ранее не выполнялись на территории региона никогда за всю историю», — отметил Евгений Васильев.

Он также рассказал об изменениях в других направлениях работы больницы. «Мы смогли создать впервые в регионе детскую ортопедическую реабилитацию», — сообщил главврач.

Кроме того, по его словам, в больнице удалось расширить помощь детям с сахарным диабетом.

«Мы сейчас обеспечиваем всех детей систему непрерывную, и сейчас, и мы уже не первый год это делаем, установили большое количество помп. Как в системе ОМС, так и впервые в этом месяце, в сентябре, мы установили три самых сложных федеральных помпы. Это вообще впервые сделано в истории региона», — резюмировал Евгений Васильев.
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