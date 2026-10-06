Евгений Васильев: В детской областной больнице более чем в два раза увеличилось количество ВМП

Летальность в Псковской детской областной клинической больнице за последние два с половиной года снизилась в 2,5 раза. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) рассказал главный врач учреждения, депутат Законодательного Собрания Псковской области Евгений Васильев.
По его словам, одновременно с этим в больнице более чем в два раза увеличилось количество высокотехнологичной медицинской помощи.
По словам главврача, за это время в больнице также значительно вырос уровень оказываемой медицинской помощи. «Я хотел, чтобы мои дети получали качественную медицинскую помощь с замахом на четвертый уровень. И мы это уже делаем. Мы еле дотягивали до третьего уровня. Таким, каким мы были, назывались. А сейчас мы уже идем на очень высокий уровень», — рассказал он.
В качестве примера спикер привел работу травматологической и ортопедической службы.
Он также рассказал об изменениях в других направлениях работы больницы. «Мы смогли создать впервые в регионе детскую ортопедическую реабилитацию», — сообщил главврач.
Кроме того, по его словам, в больнице удалось расширить помощь детям с сахарным диабетом.