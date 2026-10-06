Благоустройство и развитие ТОСов в Пскове обсудил с депутатами Гордумы Станислав Стармолотов

Временно исполняющий полномочия главы города Пскова Станислав Стармолотов провёл рабочие встречи с депутатами Псковской городской Думы — Юрием Бурлиным (округ №1) и Алесей Михачёвой (округ №2). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Фото здесь и далее: Администрация города Пскова

Ключевыми темами обсуждения стали развитие территорий округов, благоустройство общественных пространств, поддержка и развитие территориальных общественных самоуправлений, а также решение проблемных вопросов, волнующих жителей. По итогам встреч, участники определили приоритетные направления работы.