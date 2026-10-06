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Благоустройство и развитие ТОСов в Пскове обсудил с депутатами Гордумы Станислав Стармолотов

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Временно исполняющий полномочия главы города Пскова Станислав Стармолотов провёл рабочие встречи с депутатами Псковской городской Думы — Юрием Бурлиным (округ №1) и Алесей Михачёвой (округ №2). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Фото здесь и далее: Администрация города Пскова

Ключевыми темами обсуждения стали развитие территорий округов, благоустройство общественных пространств, поддержка и развитие территориальных общественных самоуправлений, а также решение проблемных вопросов, волнующих жителей. По итогам встреч, участники определили приоритетные направления работы.

 
«Взаимодействие администрации города с депутатами остаётся важным инструментом для оперативного решения задач и учёта запросов горожан», - сообщили в администрации.
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