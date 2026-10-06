В Псковском филиале университета ФСИН началось профессиональное обучение сотрудников территориальных органов ведомства

5 октября в Псковском филиале Университета ФСИН России стартовало обучение очередной группы слушателей курсов профессионального обучения среднего и старшего начальствующего состава, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

В состав группы вошли представители УФСИН России по Республике Карелия, Калининградской, Смоленской, Псковской и Новгородской областям, городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В течение месяца слушателям предстоит освоить теоретические дисциплины, включающие в себя правовые и организационные основы деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, изучить основы физической и огневой подготовки, а также ознакомиться со спецификой деятельности УИС.

Обучение организовано в рамках планового повышения квалификации сотрудников территориальных органов ФСИН России. Псковский филиал университета регулярно выступает площадкой для проведения таких курсов, обеспечивая необходимую теоретическую и практическую подготовку слушателей.