Суд обязал администрацию Дедовичского округа отремонтировать дорогу до деревни Линево

Суд обязал администрацию Дедовичского муниципального округа устранить дефекты на автомобильной дороге от деревни Жедрицы до деревни Линево. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото по материалам гражданского дела

Суд установил, что администрация округа не осуществляет деятельность по содержанию автомобильной дороги от деревни Жедрицы до деревни Линево протяженностью три километра. Дорога не имеет асфальтного и грунтового покрытия, местами имеется колейность, выбоины, вдоль дороги растут кустарники, ограничивающие видимость для транспортных средств, обочины имеют дефекты. Оценка и обследование участка вышеуказанной дороги ответчиком не проводилась.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.